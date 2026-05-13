Fick två års fängelse för att ha dödat man i Sverige – riskerar 20 år för rån i Polen

Det var i juli 2024 som Göteborgs tingsrätt dömde Arran Acib Ahmed för grov misshandel efter ett våldsamt överfall i Gårdsten den 15 oktober 2023.

Offret hade pekats ut som pedofil i en Snapchatgrupp efter att rykten spridits. En bild på honom publicerades i gruppen kort innan attacken.

Mannen misshandlades först av en grupp personer på en gångbana nära Kaneltorget. Kort därefter kom Acib Ahmed till området i bil tillsammans med sitt invandrargäng.

Göteborgs tingsrätt slog fast att Acib Ahmed sparkat offret i magen så att han föll till marken. Därefter sparkade han honom i huvudet när han låg ner.

Offret dog efter sparken mot huvudet

Domstolen hänvisade bland annat till blod från mannen som hittades på Acib Ahmeds sko. Eftersom blodet fanns vid offrets huvud drog tingsrätten slutsatsen att Acib Ahmed hade sparkat honom i huvudet när han hade blödande skador där.

Mannen fördes till sjukhus men återfick aldrig medvetandet. Han avled två dagar senare.

Åklagaren ville att Arran Acib Ahmed skulle dömas för mord. I andra hand yrkades ansvar för grov misshandel och grovt vållande till annans död.

Men tingsrätten ansåg inte att det var bevisat att Acib Ahmeds våld orsakade eller bidrog till dödsfallet. Han dömdes därför för grov misshandel.

Straffet blev två års fängelse – i praktiken ett år och fyra månader på grund av det svenska systemet med två tredjedelsfrigivning.

Domstolen beskrev misshandeln som helt oprovocerad och som ett led i ett drev från ett "medborgargarde" på sociala medier efter ryktesspridning om den ihjälslagne mannen.

Det var inte första gången Arran Acib Ahmed dömdes för brott. Han förekom vid tillfället trots sin ringa ålder redan under 7 avsnitt i belastningsregistret i Sverige, och varje gång har han kommit undan med så kallade humana straff.

Norrman knivrånades efter festandet

Nu har Acib Ahmed gripits i Polen, där han misstänks för att tillsammans med tre andra invandrare med svenskt medborgarskap ha rånat en norsk turist med kniv i Gdansk.

Norrmannen ska ha träffat invandrargänget på en nattklubb och festat med dem. Senare ska de ha angripit och knivrånat honom.

De fyra misstänkta greps den 8 maj på flygplatsen i Gdansk när de väntade på ett flyg till Göteborg. De har häktats i tre månader – och polsk polis har publicerat dramatiska fotografier från gripandet.

I Polen riskerar de upp till 20 års fängelse för rånet.