Här kraschlandar USA:s superplan

Flygplanskraschen i Sydkinesiska havet för några veckor sedan har väckt stor uppståndelse.

Det var ett amerikanskt stridsflygplan av typen F-35C som kraschlandade ombord på hangarfartyget USS Carl Vinson – och nu har videomaterial från händelsen läckt till media.

I videon, som verkar vara filmad av hangarfartygets egna övervakningskameror, kan man ur flera olika vinklar se hur stridsflygplanet gör en inflygning och försöker att landa på hangarfartygets flygdäck. Planet tycks dock ha alltför hög nedstigningshastighet och slår kraftigt i flygdäcket med det aktre motorhuset i stället för med landa med landningsstället, varpå stridsflygplanet omedelbart börjar att brinna kraftigt.

Därefter glider stridsflygplanet över flygdäcket och plumsar ner i havet, där det förblir flytande.

Leaked video of the F-35C crash on Carl Vinson, a classic case of ramp strike by the most advanced fielded fighter jet pic.twitter.com/wVl5nLI1bN

— Fighterman_FFRC (@Fighterman_FFRC) February 6, 2022