På eftermiddagen den 12 juni utbröt ett stort slagsmål under studentfirandet vid Gislaveds gymnasium.

Stora grupper av invandrare drog omkring på platsen och utövade våld.

Några dagar senare rapporterade Värnamo Nyheter om att det var "två familjer" som hamnade i konflikt med varandra.

Nu har Riks intervjuat en kvinna som var vittne till händelsen och även filmade delar av händelseförloppet.

Kvinnan berättar att hon i samband med utspringet upptäckte att ett storslagsmål hade inletts.

– Vissa hade barn med sig så de avlägsnade sig för att det kändes olämpligt. Bråket eskalerar ganska snabbt. Det att fylls på med män i varierande åldrar. Det var inga studenter. Det var några studenter på plats, men i första hand så var det vuxna män som tilltog i storlek och rörde sig över stora ytor av den här parken, säger hon till Riks.

Enligt vittnet är det "helt sjukt" att vuxna män startar upplopp och inte kan bete sig civiliserat under en tillställning för studenter som slitit i flera år.

Kvinnan berättar vidare hur en ensam polisman försökte kontrollera 20-30 män som slogs med tillhyggen som bälten.

– Och man ser ju även på filmen hur det kommer en man som har ett barn på höften och är mitt i det här bråket. Det kommer en kvinna med ett babyskydd som bara går rakt mot bråket också. Man känner ju att bara att ha barnen i närheten av detta är ju totalt olämpligt, säger hon till Riks.

Vittnet uppger att hon sett andra videofilmer från bråket på sociala medier.

– Det är också väldigt obehagligt att det är många som kommenterar och som mer eller mindre accepterar det här beteendet och försvarar beteendet, säger hon.

På frågan vad man ska göra åt problemet svarar hon:

– Rösta rätt.