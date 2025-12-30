HD friar svenska staten för SVT:s uthängning av vaccinkritiker

Enligt HD:s dom ska nämligen privatpersoner som uttrycker politiska åsikter ha ett svagare skydd för sitt privatliv än människor som håller tyst om vad makthavarna håller på med. HD skriver:

"Privatpersoner som är skickliga på att sprida och få genomslag för sina budskap kan vara sådana personer som får tåla kritisk granskning i högre grad än andra".

Att privatpersonen själv saknar makt och inflytande spelar därmed ingen roll, enligt HD:s resonemang.

Domen är vägledande och öppnar nu för en mycket närgången uthängnings­journalistisk riktad mot privatpersoner med kritiska åsikter.

Bakgrunden är att Sveriges Television under covid-19-pandemin sände dokumentären "Vaccinkrigarna".

Det hela gick ut på att SVT:s journalister med dold kamera "wallraffade" privatpersoner med en kritisk inställning till den pågående massvaccineringen – för att sedan hänga ut dem som extremister efter att ha fått dem att säga saker i privata sammanhang när de inte visste att de filmades.

Finlandssvenska Linda Karlström från Kronoby var en av personerna som journalisterna intervjuade och som skildras i dokumentären. Journalisterna utgav sig i kontakterna med henne för att själva vara vaccinkritiker som skulle göra en dokumentär om risker med vaccin.

Karlström kände under inspelningstiden varken till journalisternas riktiga identiteter eller det egentliga syftet med intervjuerna.

Hon blev dessutom vid flera tillfällen smygfilmad när hon sade saker som journalisterna sedan i dokumentären beskrev som "antisemitiska" och extremistiska.

I mars 2023 fick Karlström rätt i Stockholms tingsrätt. Domstolen slog då fast att staten, genom SVT:s publicering, hade kränkt hennes rätt till privatliv enligt Europakonventionen. I domen skrev tingsrätten:

"Det är fråga om publicering av material som åtkommits genom dold kamera samt genom vilseledande av Linda Karlström. Publiceringen har fått stor spridning och ligger alltjämt kvar på SVT Play. Det är tydligt att Linda Karlström har tagit illa åt sig av publiceringen och det tillvägagångssätt som använts för att erhålla det material som publicerats".

Skadeståndet bestämdes till 100.000 kronor, även om Karlström samtidigt ålades att stå för sina egna rättegångskostnader.

Nu gör dock Högsta domstolen en helt annan bedömning. Domstolen slår fast att den "kritiska granskningen" inte stred mot Europakonventionen.

HD hävdar i ett pressmeddelande att det i detta fall fanns ett "mycket stort allmänintresse" och ett sådant övertrumfar även ett betydande privatlivsingrepp.

– Dokumentären ansågs inte innebära någon kränkning av klagandens rätt till skydd för privatlivet med hänsyn till det starka allmänintresset i publiceringen, säger Erik Sjöman som var en av domarna i målet.

Skadeståndstalan ogillades därmed i sin helhet. Domen innebär att staten frias från ansvar och att Sveriges Television inte anses ha brutit mot Europakonventionen genom dokumentären.

I Sverige utses ledamöterna i Högsta domstolen av regeringen.