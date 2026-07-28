© John Manard, House of Commons/Laurie Noble
"Jag litar mer på den här mannen än på någon av de andra ledarna", skriver John Cleese, till vänster, om Rupert Lowe.

John Cleese kommer ut som "högerextremist" – ger sitt stöd till återvandringsparti

Publicerad 28 juli 2026 kl 19.11

Utrikes. Det nybildade brittiska partiet Restore vill se omfattande återvandring och pekas ut som "högerextremt" i brittisk media. Nu får partiet stöd – av Monty Python-profilen John Cleese, 86.

Dela artikeln

Under de senaste dagarna har John Cleese delat flera inlägg på X från Restore Britains ledare Rupert Lowe om invandring och islam.

Efter att ett annat konto publicerade en bild av Lowe återpublicerades det av den 86-årige komikern, med kommentaren:

"Jag litar mer på den här mannen än på någon av de andra ledarna."

Lowe tackade därefter Cleese och skriver att stödet uppskattas.

Restore Britain vill enligt sitt partiprogram inte bara stoppa utan även reversera massinvandringen. Partiet vill bland annat utvisa lagligt bosatta utländska medborgare som inte talar engelska, tar emot bidrag, vägrar arbeta, inte har integrerat sig eller begår brott. Även samtliga personer som vistas olagligt i landet ska utvisas.

– Miljontals illegala och legala invandrare som inte arbetar, anpassar sig eller respekterar det brittiska folket måste deporteras, sade Lowe nyligen i det brittiska underhuset.

Partiet har den senaste tiden uppmärksammats för sin utredning av de pakistanska våldtäktsligornas härjningar i Storbritannien.

I ett av de inlägg som Cleese delat skriver Lowe:

"Om den muslimska befolkningens storlek fortsätter att öka i nuvarande takt kommer det inte att finnas något Storbritannien kvar att återställa."

Cleese var tidigare en långvarig anhängare av Liberaldemokraterna och medverkade i partipolitiska sändningar för partiet. År 1999 tackade han nej till att adlas på livstid och ta plats i det brittiska överhuset.

Under senare år har han allt tydligare engagerat sig i frågor om invandring, cancelkultur, yttrandefrihet och islam. År 2011 slog han fast att London inte längre var en engelsk stad och år 2018 meddelade han att han skulle flytta till Nevis i Karibien.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 793073128

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 793073129

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

SD: "Tragiskt" att vi fortfarande inte tillåts tåga i Pride

"Vi kan absolut inte acceptera människor som vill trampa på oss." Nu vädjar partiet om förståelse för att man också brinner för HBTQ.0 

Ekonominyheter

Wallenberg bygger krutfabrik

Oligarkfamiljen stärker greppet om svensk industri. Förra ÖB sitter i bolagets styrelse med Marcus Wallenberg.0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.