Under de senaste dagarna har John Cleese delat flera inlägg på X från Restore Britains ledare Rupert Lowe om invandring och islam.

Efter att ett annat konto publicerade en bild av Lowe återpublicerades det av den 86-årige komikern, med kommentaren:

"Jag litar mer på den här mannen än på någon av de andra ledarna."

Lowe tackade därefter Cleese och skriver att stödet uppskattas.

Thanks, John. — Rupert Lowe MP (@RupertLowe10) July 27, 2026

Restore Britain vill enligt sitt partiprogram inte bara stoppa utan även reversera massinvandringen. Partiet vill bland annat utvisa lagligt bosatta utländska medborgare som inte talar engelska, tar emot bidrag, vägrar arbeta, inte har integrerat sig eller begår brott. Även samtliga personer som vistas olagligt i landet ska utvisas.

– Miljontals illegala och legala invandrare som inte arbetar, anpassar sig eller respekterar det brittiska folket måste deporteras, sade Lowe nyligen i det brittiska underhuset.

Partiet har den senaste tiden uppmärksammats för sin utredning av de pakistanska våldtäktsligornas härjningar i Storbritannien.

I ett av de inlägg som Cleese delat skriver Lowe:

"Om den muslimska befolkningens storlek fortsätter att öka i nuvarande takt kommer det inte att finnas något Storbritannien kvar att återställa."

Cleese var tidigare en långvarig anhängare av Liberaldemokraterna och medverkade i partipolitiska sändningar för partiet. År 1999 tackade han nej till att adlas på livstid och ta plats i det brittiska överhuset.

Under senare år har han allt tydligare engagerat sig i frågor om invandring, cancelkultur, yttrandefrihet och islam. År 2011 slog han fast att London inte längre var en engelsk stad och år 2018 meddelade han att han skulle flytta till Nevis i Karibien.