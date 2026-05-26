Hemtjänst-afghan klippte guldsmycken från 96-åring – utvisas inte

Den dömde mannen, 30-årige Ali Hashimi, är medborgare i både Afghanistan och Sverige. Han kan därför inte utvisas med politikernas nuvarande lagstiftning.

Hans medåtalade Rohullah Jafari, som är afghansk medborgare, döms till samma fängelsestraff och utvisas med återreseförbud utan tidsgräns.

Båda kom till Sverige som "ensamkommande flyktingbarn" ungefär samtidigt, när de påstod sig vara 16 år.

Rånet skedde den 21 februari i centrala Karlstad. Hashimi hade under flera år arbetat med att hjälpa den äldre kvinnan och kände till att hon brukade bära guldsmycken även när hon låg i sängen.

På sin lediga dag hämtade han sin frus arbetstelefon från hemtjänsten. Telefonen användes sedan för att låsa upp kvinnans bostad med hemtjänstens digitala system.

Enligt domen trängde en maskerad och mörkklädd man in i lägenheten. Kvinnan låg då i sängen. Mannen tog ett hårt grepp om hennes arm, vred om den och klippte av hennes smycken och klocka med ett vasst verktyg.

Efteråt åkte Hashimi och Jafari till en guldbutik i Örebro. Där såldes smyckena. Enligt domen fick båda del av betalningen.

Polisen hittade bland annat avbitartänger och ett multiverktyg i Hashimis bil. På ett multiverktyg och en av avbitartängerna fanns spår av guld. Där fanns också spår av Hashimis dna.

Hashimi erkände rånet men förnekade att han själv gått in i bostaden. Han pekade ut Jafari som den som gick in till kvinnan. Jafari nekade till rånet och hävdade att han bara suttit kvar i bilen.

Tingsrätten anser dock att bevisningen visar att de två männen agerade tillsammans och enligt en plan som gjorts upp i förväg. Båda döms därför för rån och grovt hemfridsbrott. Jafari döms även för ringa narkotikabrott.

Domstolen pekar särskilt på att brottet riktades mot en mycket gammal och fysiskt begränsad kvinna i hennes eget hem. Hashimi anses dessutom ha missbrukat det förtroende han hade fått genom sitt arbete i hemtjänsten.

Männen ska också betala 55.000 kronor i skadestånd till kvinnan.