Hemtjänstman fick inget skadestånd – kan i stället åtalas för våldtäkt mot Elsa, 84

Mannen, en invandrare från Eritrea, fick lämna sitt arbete sommaren 2024 sedan den då 84-åriga Elsa pekat ut honom som våldtäktsman.

– Jag har mardrömmar om det. Varje natt går jag runt i lägenheten, ibland flera gånger, och tittar att ingen gömmer sig här, sade Elsa med gråt i rösten i en intervju med Upsala Nya Tidning.

Han har krävt skadestånd av kommunen för att han sparkades – men förra veckan fick kommunen rätt i Uppsala tingsrätt.

Enligt domstolen fanns det goda skäl att säga upp mannen, eftersom det är "ställt utom rimligt tvivel" att han våldtagit Elsa.

Brottsutredningen lades dock tidigare ned i brist på bevis och mannen har aldrig prövats i ett brottmål. Efter den nya domen kan saken ändå få nytt liv.

Chefsåklagare Ingrid Isgren säger att åklagarsidan nu ska gå igenom vad tingsrätten haft tillgång till och om det finns nya omständigheter.

– Det är ju inte omöjligt att det kommit något nytt eftersom det gått en tid, säger hon till UNT.

Rätten satte ett lågt värde på afrikanens egen berättelse. Han förnekade bland annat att han tidigare hade stängts av från en annan arbetsgivare efter anklagelser om sexuella övergrepp. Enligt rätten ljög han även om detta.

Elsas uppgifter fick däremot starkt genomslag hos domstolen, som även hänvisade till stödbevisning.

Isgren reagerade på tingsrättens formulering att det är "ställt utom rimligt tvivel" att mannen våldtagit Elsa.

– Vi blev förvånade över den starka skrivningen, säger hon till UNT.

En annan kvinna med hemtjänst i Nyby har, helt oberoende av Elsa, pekat ut samme man för våldtäkt.

Om åklagaren ändå väljer att inte återuppta förundersökningen finns ytterligare en möjlighet. Elsa kan själv begära att beslutet överprövas, skriver UNT.