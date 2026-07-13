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Henrik Jönssons bolag stämmer Folkets hus

Publicerad 13 juli 2026 kl 13.01

Inrikes. Den borgerliga profilen Henrik Jönssons mediebolag 100 Procent kräver 183.090 kronor av Folkets hus i Borlänge. Orsaken är att ett planerat evenemang stoppats med kort varsel – med hänvisning till att en av deltagarna, Aron Flam, har åtalats för hot mot en kvinnlig MP-politiker.

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Av kravet gäller 100.000 kronor utebliven vinst. Bolaget vill också få ersättning för bland annat AI-genererade bilder som tagits fram inför evenemanget och en extra livvakt vid det torgmöte som senare hölls.

– Det är klart att man inte vill ta det till tingsrätten. Men det handlar om uteblivna intäkter. Det kostade oss massa pengar att inte kunna genomföra detta, säger 100 Procents vd Marie Söderqvist till SVT Nyheter Dalarna.

Henrik Jönsson, Aron Flam och Jan Emanuel skulle den 5 juni ha diskuterat aktuella politiska frågor inför valet 2026. Folkets hus meddelade dock kort före arrangemanget att det inte längre fick hållas i lokalerna.

Som skäl angavs att Flam står åtalad för att ha hotat lokalpolitikern Marie Åkesdotter (MP). Han kallade henne "nazifitta", "Hamasgroupie" och "judehatare" eftersom hon var kritisk till Israels beteende i Gaza. Han uppmanade dessutom MP-kvinnan att ta sitt liv, skära upp sina handleder och dricka klorin.

Folkets hus har också invänt mot hur bokningen beskrevs.

– I avtalet har man angett företagsevent när man har bokat lokalerna. Och det är ju som vi förstår inte alls det det handlar om, sade Monica Pourshahidi från Riksorganisationen Folkets hus och Parker till SVT i juni.

100 Procent bestrider den bilden. Enligt stämningsansökan hade Folkets hus fått information om både evenemangets innehåll och de medverkande innan avtalet undertecknades.

Folkets hus ordförande Pia-Lena Andersson skriver till SVT att "Folkets Hus kommer att vidhålla rätten att häva kontraktet, men vi behöver läsa stämningen först".

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