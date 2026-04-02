"Nazistfitta": Aron Flam åtalas för hot mot MP-kvinna

"Över 80.000 döda i Gaza sen 7 oktober 2023. 134.000 krigsrelaterade skador, varav 40.000 barn."

Så skrev Marie Åkesdotter, gruppledare för Miljöpartiet i Tyresö, i ett inlägg på X i juni.

Aron Flam kallade henne "nazifitta", "Hamasgroupie" och "judehatare". Han uppmanade dessutom MP-kvinnan att ta sitt liv, skära upp sina handleder och dricka klorin.

Den 47-årige Israelaktivisten, som driver podden "Dekonstruktiv kritik", formulerade sig också på ett sätt som enligt åklagaren utgör olaga hot:

"Är du dum eller? PS! Nu har jag din hemadress", skrev Aron Flam.

Marie Åkesdotter beskriver händelsen som skrämmande.

– Det var väldigt obehagligt, säger hon till TV4 Nyheterna.

Efter händelsen har hon valt att ta bort sina kontaktuppgifter från offentliga plattformar.

I polisförhör medger Aron Flam att han gick för långt i sitt språkbruk.

– Under något av våra utbyten så kom hon verkligen in under skinnet på mig och jag skäms verkligen för hur jag uttalade mig. Så fort jag hade insett att det här är ju inte en konstruktiv dialog, och har inte varit det under någon av tillfällena vi har kommunicerat, så blockade jag henne.

Bakgrunden är en längre konflikt mellan dem båda i sociala medier.

Åkesdotter uppger i förhör att hon först inte anmälde hotet direkt, men senare bedömde att uttalandena passerade en gräns.

– Det var ett klart försök att skrämma mig till tystnad.