Hittade kackerlacka i hamburgaren i Malmö: "Aldrig haft ett sådant ärende tidigare"

Det var i onsdags förra veckan som Miljöförvaltningen genomförde en razzia mot restaurang Njutbar på Stora Nygatan i Malmö. Bakgrunden var att förvaltningen två dagar tidigare fått larm om att en kund hittat en kackerlacka i sin hamburgare.

– Vi fick in ett anonymt tips via telefon, berättar Arvid Nordland, enhetschef på Miljöförvaltningen i Malmö, för Fria Tider.

De båda anmälarna hade nästan ätit klart sina hamburgare, varsin "Italian style porchettaburgare", när den ene av dem såg att det låg en död kackerlacka i burgaren. Miljöförvaltningen tog tipset på allvar eftersom den så sent som i början av oktober inspekterat restaurangen och då upptäckt och påpekat flera brister gällande rengöring och personlig hygien bland de anställda, dock inga kackerlackor.

När livsmedelsinspektörerna återvände till Njutbar i onsdags förra veckan möttes de av en chock: Det kryllade av kackerlackor i köket.

"Vi hittade kackerlackor i er lokal, både levande och döda och i olika storlekar. Under kylbänken, under ugnen, under kylskåp, och på väggarna i diskrummet kröp levande kackerlackor. I en kyllåda fanns en död kackerlacka", står att läsa i kontrollrapporten.

"Anmärkningsvärt"

Arvid Nordland är enhetschef på Miljöförvaltningen i Malmö. Han berättar att det händer då och då att kackerlackor upptäcks i restauranger, butiker eller andra lokaler som används för livsmedelshantering.

– Det är ett fåtal ärenden vi får ta del av per år. Det är enstaka fall, säger han och fortsätter:

– Men även om det finns kackerlackor i en livsmedelslokal så är det mer kopplat till att de håller sig på golv och kring viss utrustning.

Nordland påpekar att kackerlackor är ganska ljusskygga och föredrar att hålla till där det är mörkt, varmt och fuktigt. Att matsnusket går så långt att kackerlackor till och med hamnar i maten som kunderna äter säger han är exceptionellt.

– Jag känner inte till att vi har haft ett sådant ärende tidigare i Malmö, säger han och frågar sig varför restaurangen inte åtgärdat problemen tidigare.

– Det hittades en död kackerlacka i en av draglådorna där det förvarades hamburgare.

– Det är anmärkningsvärt att man inte upptäckte i samband med produktionen att det var kackerlackor innan den här typen av händelse skulle inträffa.

Arvid Nordland förklarar att det normala förfarandet är att restaurangägare och anställda själva upptäcker skadedjur, som råttor eller kackerlackor, och åtgärdar problemen. Det behöver inte anmälas till Miljöförvaltningen så länge det inte äventyrar matsäkerheten.

I fallet med restaurang Njutbar verkar krögaren inte ens ha insett att han haft skadedjursproblem, trots de många kackerlackor som hittades i lokalerna och trots att de hittades i utrymmen där mat förvaras.

Slavarbetskraft

Njutbar drivs av en 32-årig invandrare från Bangladesh som enligt folkbokföringsregistret kom till Sverige sommaren 2010. Han var tidigare gift med en svensk kvinna med skyddade personuppgifter som han skilde sig från 2016. I mars i år beviljades han svenskt medborgarskap.

I början av året pekades 32-åringen och hans restaurang ut i en kartläggning utförd av det så kallade Möllaninitiativet. Njutbar är, enligt kartläggningen, en av flera restauranger som utnyttjar illegala invandrare som "slavarbetskraft".

"Släkten, och speciellt två bröder som driver de här restaurangerna använder sig av slavarbetskraft, hotar anställda som protesterar mot de omänskliga villkor de tvingas arbeta och leva under, och bryter mot lagar", skrev Möllaninitativet på Facebook där flera restauranger nämndes.

Flera av de utpekade restaurangerna runt Möllevången i Malmö utsattes i början av året för polisinsatser. Tillslagen var delvis ett resultat av ett skakande reportage i Expressen om hur en 14-årig flicka gifts bort till en medelålders Malmökrögare och sedan tvingats jobba gratis på hans restaurang i tio års tid. Vid razziorna har flera oegentligheter upptäckts, bland annat har anställda varit drogpåverkade och en restaurang hade gjort om källaren till illegala personalbostäder.

Möllaninitiativets uppmaning om att bojkotta de utpekade restaurangerna rapporteras ha fått stort genomslag bland Malmöborna. Många bojkottar numera de utpekade restaurangerna. Men svart arbetskraft och relaterade oegentligheter är inget som Malmös livsmedelsinspektörer har hand om.

– Det här med svart arbetskraft och så är ingenting som påverkar vår utredning. Vi tittar bara på livsmedelsdelen, upplyser Arvid Nordland.

Fria Tider har sökt Njutbars ägare för kommentar.