Från Hizbollahs video som visar attacker mot israeliska Merkava-stridsvagnar.

Hizbollah: Vi har sprängt 29 israeliska stridsvagnar

Publicerad 27 mars 2026 kl 18.27

Utrikes. Hizbollah uppger att man förstört eller skadat ett stort antal israeliska stridsvagnar i södra Libanon. Men Israel avfärdar uppgifterna och kallar dem propaganda.

Attackerna uppges ha genomförts i ett stort antal operationer under torsdagen, både inne i Libanon och in på israeliskt territorium.

Hizbollah har lagt upp en video som uppges visa hur israeliska Merkava-stridsvagnar slås ut:

Uppgifterna om de 29 stridsvagnarna förnekas dock av den israeliska krigsmakten.

– Detta är helt falskt, Ella Wawiya, talesperson för IDF, till AA.

– Hizbollah gör överdrivna påståenden som en del av sitt mediekrig, fortsätter hon.

Samtidigt rapporterar israeliska myndigheter om egna förluster i striderna. Två soldater har dödats och sex har skadats i samband med strider nyligen i södra Libanon.

Israel talar nu om att skapa "en framåtskjuten säkerhetszon" inne på libanesiskt territorium. Det innebär i praktiken att Israel kommer att ta över södra Libanon.

Striderna har intensifierats sedan den 2 mars. Libanesiska myndigheter uppger att 1.116 personer dödats, 3.229 skadats och att över en miljon människor drivits på flykt.

Israel riktar som vanligt till stor del in sig på civila och civil infrastruktur.

