Hizbollah: Vi har sprängt 29 israeliska stridsvagnar

Attackerna uppges ha genomförts i ett stort antal operationer under torsdagen, både inne i Libanon och in på israeliskt territorium.

Hizbollah har lagt upp en video som uppges visa hur israeliska Merkava-stridsvagnar slås ut:

🇮🇱🇱🇧 Hezbollah released clips claiming hits on Israeli Merkava tanks during ongoing clashes.pic.twitter.com/NT6ng5KtRW https://t.co/JZmSOIWw53 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 26, 2026

Uppgifterna om de 29 stridsvagnarna förnekas dock av den israeliska krigsmakten.

– Detta är helt falskt, Ella Wawiya, talesperson för IDF, till AA.

– Hizbollah gör överdrivna påståenden som en del av sitt mediekrig, fortsätter hon.

⚡️#BREAKING Hezbollah publishes footage of them striking a Merkava tank in the town square of Taybeh, southern Lebanon pic.twitter.com/Fyfd4421mR — War Monitor (@WarMonitors) March 26, 2026

Samtidigt rapporterar israeliska myndigheter om egna förluster i striderna. Två soldater har dödats och sex har skadats i samband med strider nyligen i södra Libanon.

Israel talar nu om att skapa "en framåtskjuten säkerhetszon" inne på libanesiskt territorium. Det innebär i praktiken att Israel kommer att ta över södra Libanon.

Striderna har intensifierats sedan den 2 mars. Libanesiska myndigheter uppger att 1.116 personer dödats, 3.229 skadats och att över en miljon människor drivits på flykt.

Israel riktar som vanligt till stor del in sig på civila och civil infrastruktur.