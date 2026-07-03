"Hjälpte" svenska Malin, 47, ta sitt liv – döms för mord

Malin hittades död i sin lägenhet den 6 september 2024. Enligt Vestfolds tingsrätt är det bevisat att Steinar Wangen kvävde henne med en kudde efter att hon fått mediciner av honom och blivit medvetslös.

"Han höll kudden över hennes ansikte medan hon var medvetslös", står det i domen.

Wangen – känd som "dödsassistenten" – döms nu till 15 års förvaring, med en minimitid på tio år. Han ska också betala 930.000 norska kronor i ersättning till Malins anhöriga.

– De anhöriga är mycket lättade över att Steinar Wangen nu hålls ansvarig för att ha dödat Malin. De har hela tiden menat att han är ansvarig för att hon inte längre lever, säger målsägandebiträdet Heidi Reisvang till NRK.

Wangen var åtalad för mord, i andra hand medverkan till självmord. Han har hela tiden nekat till brott och kommer att överklaga domen.

Rätten skriver att Wangens kommunikation präglas av ett personligt intresse för själva genomförandet av dödsfallen.

"Wangen beskriver flera gånger hur människor dör och vilka känslor han själv upplever i samband med handlingarna", står det i domen.

I meddelanden till Malin skrev han bland annat:

"När jag dödar människor kontrollerar jag alltid om hjärtat har stannat innan jag går."

Han skrev också:

"Det är synd att du inte är friskare, för då hade vi kunnat gå tillsammans och döda så många som möjligt."

Till en annan kvinna beskrev Wangen hur han använde kudde.

"När man har fallit i djup sömn lägger jag en kudde över ansiktet. Du somnar in utan att märka någonting alls. Jag gjorde det senast för två dagar sedan i Trollhättan."

Wangen dömdes redan som tonåring för mordet på en sjuårig flicka 1986 när han var 15. År 2024 dömdes han också till åtta års fängelse för att ha medverkat till att en 76-årig norsk kvinna tog sitt liv på ett hotell i Strömstad.

Rättens sakkunniga bedömer honom som en allvarlig fara för samhället och menar att han har en hög våldsrisk under oöverskådlig framtid.