Svenske småbarnspappan död efter VM-attacken

Våldsattacken inträffade vid Islands Brygge i centrala Köpenhamn, där VM-matcher visades på storbildsskärm.

Småbarnspappan ska ha försökt förhindra en grupp afrikaner när de försökte starta bråk med de svenska och norska fansen under matchen mellan Norge och Elfenbenskusten.

Mannen arbetade som polis i Sverige men var på semester och inte i tjänst när han attackerades, enligt Åsa Bergman, ordförande för Polisförbundet i region Öst.

– Vi har mötts av uppgifterna att en kollega gått bort, och det har hållits en minnesstund på stationen i dag, säger hon till Expressen.

Polisregion Öst bekräftar också för tidningen att man nåtts av beskedet att en medarbetare har dött.

Ett ögonvittne som såg överfallet berättar för Ekstrabladet att ett gäng på sju–åtta unga män anlände till platsen under matchen mellan Norge och Elfenbenskusten.

– Det var helt uppenbart att de bara hade kommit för att ställa till bråk. De var inte där för att se fotboll.

Enligt ögonvittnet ska gänget ha hånat de norska och svenska fansen på plats när Elfenbenskusten kvitterade till 1–1.

– Då började de unga killarna kasta öl och andra saker mot dem och förolämpa dem. Plötsligt började ett gräl där de unga killarna reste sig, sprang bort till bordet bredvid och började slå mot de norska och svenska fansen.

Situationen eskalerade därefter snabbt, enligt vittnet.

– En av de unga männen – en stor kille – slog en man i svensk landslagströja med knytnäven i huvudet. Mannen föll till marken direkt. Därefter sprang flera av de andra unga killarna fram och sparkade på honom medan han låg på marken, innan flera av killarna till slut flydde och sprang ut från platsen, säger vittnet till Ekstrabladet.

– Det var väldigt våldsamt. De kom bara flygande rakt mot deras huvuden, säger vittnet.

Enligt danska BT misstänks mannen ha utdelat ett slag som ledde till att offret fick en hjärnblödning.

Köpenhamnspolisen har ännu inte bekräftat uppgifterna om svenskens död.