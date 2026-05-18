"Hjälpte" svenskar begå självmord – åtalas

Åtalet har väckts vid Vänersborgs tingsrätt och gäller fyra fall av uppmaning till självmord, som är en relativt ny brottsrubricering.

De misstänkta brotten ska ha skett under 2024 och kopplas enligt åtalet till Norrköping, Nyköping, Västerås samt Trollhättan/Stockholm.

Den åtalade är den ökände norske mördaren Steinar Wangen – som begick sitt första mord redan som 15-åring på en sjuårig grannflicka.

– Utredningen visar att mannen har skickat medicin och/eller instruktioner till målsägandena om hur de ska gå till väga för att ta sina liv, säger vice chefsåklagare Carina Gustafsson i ett uttalande.

Steinar Wangen fick kontakt med kvinnorna via dödshjälpsgrupper i sociala medier. Norska TV2 kom honom senare på spåren genom att infiltrera en sådan grupp och kontakta honom.

TV2 har rapporterat att personerna som haft kontakt med Wangen ville ha assistans eftersom de fruktade att överleva självmordsförsök.

Wangen är sedan tidigare dömd till åtta års fängelse för medhjälp till självmord på en 76-årig norsk kvinna som hittades död på Nordby Hotell i Strömstad. Han släpptes dock fri i väntan på att domen skulle prövas i högre instans.

Efter den domen misstänks han ha fått kontakt med en svensk kvinna i Trollhättan. Kvinnan hittades död i sin bostad i september 2024. Bredvid henne fanns ett handskrivet brev där det stod: "Jag har efter lång tids sjukdom tagit mitt liv".

Polisen behandlade först dödsfallet som ett självmord. Senare ska Wangen, enligt TV2:s granskning, ha berättat i chattar att han i själva verket tagit livet av kvinnan genom att kväva henne med en kudde.

Steinar Wangen har i Norge tidigare åtalats för mord, alternativt medhjälp till självmord, på kvinnan i Trollhättan.