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Polischefen.

Hög kvinnlig polischef hade knarkkurir som älskare

Publicerad 17 juli 2026 kl 09.12

Inrikes. En kvinnlig polischef levde i nära sju år med en kriminell knarkkurir som dömdes för narkotikaleveranser. Polisledningen varnades för relationen redan 2006, men kvinnan fortsatte därefter att få höga chefsuppdrag inom polisen.

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Den 53-årige mannen greps av finsk polis i Eckerö på Åland när han levererade narkotika till en markgömma. Vid gripandet hade han 65.000 kronor på sig, rapporterar Aftonbladet.

I parets radhus och mannens segelbåt hittades senare ytterligare drygt 400.000 kronor. I segelbåten fanns även hasch, amfetamin, vapen, ammunition och guldföremål som misstänktes vara stulna.

Mannen dömdes 2005 till ett år och åtta månaders fängelse för narkotikaleveranser. Han nekade till brott trots att hans fingeravtryck fanns på narkotikan i markgömman.

Enligt en källa firade paret hans villkorliga frigivning i en övernattningslägenhet som polismyndigheten disponerade i Stockholm.

Polischefen uppgav att brottsligheten hade bedrivits utan hennes vetskap.

– Min före detta sambo har svikit mitt förtroende och utnyttjat mig. Hans handlande är oacceptabelt och jag hoppas han straffas för det han gjort, sade hon enligt Aftonbladet.

Polisledningen hade varnats för relationen hösten 2006. Några veckor senare lämnade kvinnan posten som chef för länskriminalen, men hon fick därefter andra chefsbefattningar.

År 2007 blev hon chef för verksamhetsskyddet och polisens internutredningar. Året därpå utsågs hon till controllerchef och skulle ingå i länsstaben med högsta säkerhetsklassning.

"Mår skitdåligt och har sjukskrivit mig"
Relationen väckte kritik bland kollegor, eftersom mannen tidigare hade dömts till fängelse för grova stölder, enligt Aftonbladet.

Efter husrannsakan i parets radhus sade polischefen att gripandet kom oväntat.

– Detta kommer som en blixt från klar himmel för mig, jag mår skitdåligt och har sjukskrivit mig, sade hon.

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