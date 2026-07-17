Romsk tiggare frias för parkvåldtäkt mot autistisk 14-åring: "Hon borde ha avbrutit"

Händelsen ägde rum i Vitabergsparken på Södermalm på morgonen den 22 april. Flickan uppger att hon sade nej flera gånger och blev våldtagen, medan tiggaren hävdar att samlaget var frivilligt och att han inte kände till hennes verkliga ålder.

Rådmannen Katerina Petkovska ville döma romen för våldtäkt och utvisa honom, rapporterar Samnytt. Men hon kördes över av de politiskt tillsatta nämndemännen Charlie Medvedor Hahne (M), Staffan Carlén och Ann-Charlotte Olsson.

Nämndemännen anser att flickan borde ha "avbrutit" 41-åringen.

"Händelseförloppet framstår som, enligt tingsrättens mening, sådant att målsäganden haft flera möjligheter att bara gå därifrån och/eller avbryta vad som pågick om hon inte deltog i aktiviteterna frivilligt", står det i domen.

Enligt politikerdomarna har åklagaren inte heller bevisat att mannen varit tillräckligt "oaktsam" beträffande åldern. I domen beskrivs flickan som någon som "lika gärna skulle kunna vara i 20-årsåldern att döma av hennes fysik".

Rätten hänvisar också till att hon bad mannen om en cigarett. Åklagaren Filippa Henkow anser däremot inte att den omständigheten talar för att flickan var vuxen.

– Man kan väl snarare vända på det och säga att hon inte kan köpa cigaretter själv. Jag tycker inte att det är en detalj som talar för att hon är över 18, säger hon till TV4 Nyheterna.

Romen talade inte svenska och ska enligt domen ha försökt fråga om flickans ålder på sitt eget språk. Han förstod dock inte svaret. Tingsrätten noterar att det "förvisso hade varit önskvärt om han hade gjort ytterligare efterforskning om målsäganden".

Domstolen anser inte heller att det är styrkt att samlaget genomfördes utan samtycke. Flickans berättelse bedöms ha "vissa brister", samtidigt som rätten hänvisar till att det rättsmedicinska yttrandet inte redovisar några skador på hennes händer eller armar.

Åklagaren har överklagat den friande domen.