Högerprofil kritiserade Israel – portas från USA av Trump

Keith Woods berättar att han under Joe Bidens tid som president kunde resa till USA flera gånger utan problem.

Men efter att Donald Trump återvänt till Vita huset blev det plötsligt tvärstopp.

Woods, som har varit starkt kritisk både till Israel och Israellobbyn i USA, skriver på sociala medier att hans ansökan om att förnya inresetillståndet avslogs förra sommaren. Därefter sökte han turistvisum och deltog i en intervju på en amerikansk ambassad.

Enligt Woods läste en amerikansk migrationshandläggare upp en text från vänsterextrema Southern Poverty Law Center som Woods beskriver som rent förtal. Handläggaren ska sedan ha frågat om han var "etnonationalist" och "antisemit" – och sedan avslogs visumansökan.

This clip is over a year old, but since it was made I have been refused entry into the U.S. by the Trump administration.



I traveled there multiple times under the Biden administration through the Visa Waiver Program using ESTA, which almost every Irish person receives easily… https://t.co/bewNFXAwIg — Keith Woods (@KeithWoodsYT) August 2, 2026

Woods uppger även att flera andra personer som han beskriver som "europeiska patrioter" har blivit utestängda från USA sedan 2024. Enligt honom har de dock valt att inte berätta offentligt om saken.

"De flesta av dem talar inte ens om Israel eller judar, så det verkar som att de portas enbart på grund av sina åsikter om invandring", skriver Woods.

Han har också delat en video där utrikesminister Marco Rubio berättar om hur Trumpadministrationen har infört nya viseringsregler så att utlänningar som skriver kritiskt om Israel och judar inte ska tillåtas besöka USA.

Programmet går ut på att tjänstemän på amerikanska UD lusläser sociala mediekonton tillhörande personer som ansöker om visum, i jakt på misstänkt "antisemitisk aktivitet".

Pengar till Trump ligger bakom

Det började tidigt under Trumps andra mandatperiod med en stor utrensning av Israelkritiska internationella studenter. Bakgrunden, som så mycket annat när det gäller Trumpadministrationens politik, var stora donationer.

Den 14 maj 2024 träffade Trump en grupp förmögna finansiärer i New York. Trump skämtade om att rummet bestod av "98 procent av mina judiska vänner". Finansiärerna klagade på att de Israelkritiska studenterna senare kunde få inflytelserika befattningar i samhället. Trump lovade då att utländska studenter som demonstrerade mot Israel skulle kastas ut ur landet och sade till donatorerna att om de hjälpte honom att bli vald skulle han slå tillbaka den propalestinska rörelsen 25–30 år. Donatorerna som berättade om mötet för Washington Post var anonyma.

Dryg två veckor efter mötet blev det känt att den ultrasionistiska israeliska casinoänkan Miriam Adelson skulle bli huvudfinansiär för insamlingsstiftelsen Preserve America för att stötta Trumps valkampanj. Hon gav slutligen omkring otroliga 100–106 miljoner dollar till organisationen som hjälpte Trump vinna valet.

Adelson hade dessutom byggt upp en egen infrastruktur mot Israelkritik på universiteten. Familjens stiftelse gav nästan 70 miljoner dollar mellan 2016 och 2023 till Maccabee Task Force, en organisation som bekämpar orgabisationen BDS och propalestinsk campusaktivism.

En rad andra grupper av finansiärer har varit involverade. Republican Jewish Coalition Victory Fund satsade exempelvis omkring 15 miljoner dollar på att hjälpa Trump i vågmästarstater. När Trump talade inför mer än 1.000 av koalitionens givare i september 2024 lovade han att universitet som spred vad han kallade "antisemitisk propaganda" skulle förlora ackreditering och federalt stöd.