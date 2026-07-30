Uppgifter: Foxtrotprofil får livstids fängelse – i Irak

Ali Shehab greps i december i en gemensam insats av säkerhetsstyrkor i irakiska Kurdistan och den irakiska underrättelsetjänsten.

Domen uppges ha meddelats inom ramen för en större insats mot irakiska medborgare som är inblandade i nätverk för narkotikahandel.

Journalisten Diamant Salihu beskriver domen som en markering mot Foxtrot och andra internationella kriminella organisationer i Irak.

– Det här är en markering från Irak som vill skicka tydliga signaler till Foxtrot och andra internationella kriminella organisationer som befinner sig i Irak, säger han till SVT.

Shehab anses vara nära allierad med gängledaren Rawa Majid. Han är internationellt efterlyst för att ha organiserat flera våldsbrott i Nordeuropa, där många minderåriga har rekryterats till beställningsmord.

I Sverige är Shehab häktad i sin utevaro, misstänkt för att ha anstiftat 23 mordförsök och fem mord. Han uppges också ha legat bakom en masskjutning i Gävle förra året.

I juli väcktes bevistalan mot en pojke som misstänks för skjutningen. Han var bara 13 år vid brottstillfället.

Domen gör det enligt Salihu svårare att få Shehab inför rätta i Sverige.

– Att Shehab döms där gör det desto svårare att få honom inför rätta i Sverige, vilket är synd för upprättelse till drabbade. Men för svensk polis kvittar det så länge han är frihetsberövad en lång tid framöver.