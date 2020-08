Högsta dödssiffran i Sverige sedan svältåret 1869

Vid halvårsskiftet 2020 var 10.352.390 personer folkbokförda i Sverige – 49,7 procent kvinnor och 50,3 procent män.

Folkökningen under det första halvåret på 24.801 personer är den lägsta sedan år 2005. Den låga folkökningen beror enligt SCB på en stor minskning av invandringen och en ökning av dödsfallen under coronapandemin.

Invandringen uppgick under första halvåret till 36.058 personer – den lägsta siffran sedan 2005. Jämfört med motsvarande period 2019 är det en minskning med 34,7 procent.

Jämfört med förra året minskade invandringen från huvuddelen av de vanligaste länderna. Av de tio vanligaste födelseländerna bland invandrarna var det bara inflyttningen av personer födda i Danmark som ökade (med 41 personer).

Antalet dödsfall i början av 2020 var något lägre än de närmast föregående åren. Men coronapandemin nådde Sverige i februari och under det första halvåret dog 51.405 personer. Det var det högsta antalet dödsfall i Sverige under första halvåret sedan missväxtåret 1869 då 55.431 personer dog.

Överdödligheten under 2020 var högre för män än för kvinnor. Totalt var överdödligheten under första halvåret 10 procent. Överdödligheten för männen var 13 procent, eller 3.035 döda, medan den för kvinnor var 7 procent, eller 1.597 dödsfall.

Antalet dödsfall ökade kraftigt från slutet av mars för att nå sin topp i mitten av april då det den 15 och 16 april dog 398 personer per dag. Efter toppen i mitten av april sjönk antalet döda, men i slutet av juni hade Sverige fortfarande en liten överdödlighet, enligt SCB.

Högst antal döda var det under april då det dog 10.543 personer. Det motsvarade 101,9 dödsfall per 100.000 invånare vid månadens början. Det var det högsta antalet döda i förhållande till folkmängden sedan januari år 2000 då det dog 9.822 personer vilket motsvarade 107,3 dödsfall per 100.000 invånare. Man måste gå tillbaka till december 1993 för att hitta en månad med fler dödsfall än april 2020. Då dog 11.057 personer.

Medelantalet dödsfall under april åren 2015–2019, enligt den definitiva statistiken, var 7.635 dödsfall vilket medförde att överdödligheten under april 2020 blev 38 procent. Det var den högsta relativa överdödligheten under april månad, i förhållande till den närmast föregående femårsperioden, som uppmätts. Data över dödsfall per månad finns tillgänglig och publicerad från 1851 och framåt.