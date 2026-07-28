Hugger ner kvinnor på stan: "Allah befallde mig"

De skadade kvinnorna är 19, 24 och 36 år, uppger Frankrikes inrikesminister Laurent Nunez.

En film som publicerats på Snapchat och verifierats av Reuters visar en långhårig man i ljus träningsoverall med en stor kniv i vardera handen. Han försöker hugga en ung kvinna.

Mohamed-Ali Bouhadjar, 26, filmade händelsen och uppmanade andra att ingripa.

– När jag såg honom hugga en kvinna i ryggen började jag ropa: Kom igen, låt oss stoppa honom! Flera personer ingrep, säger han till Reuters.

Islamic knife attack in Paris; several women injured. Ban Islam in Europe: do it for your children. pic.twitter.com/EKuCvAEH0j — RadioGenoa (@RadioGenoa) July 27, 2026

En person kastade därefter en resväska mot mannen, som tappade knivarna. Bouhadjar fällde honom och höll fast honom tillsammans med andra förbipasserande.

I en annan del av filmen hörs mannen säga:

– Det var Allah som befallde mig.

Mannen greps därefter av en ledig polis. Nunez beskriver ingripandet som modigt.

Enligt inrikesministern lämnade mannen osammanhängande uppgifter vid gripandet, och polisen hade inte kunnat fastställa hans identitet. Frankrikes nationella antiterroråklagarmyndighet överväger att inleda en utredning.