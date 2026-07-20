Huthierna utropar sjöblockad mot Saudiarabien – kan stänga Röda havet

Den Iranallierade jemenitiska rörelsen skriver i ett uttalande att beslutet bygger på principen "öga för öga", enligt Al-Jazeera.

I uttalandet hävdas "vårt storartade folks rätt att besvara blockaden med en blockad" och att möta "all upptrappning med upptrappning".

Huthierna anklagar saudiska ledare för att i närmare tolv år ha utsatt det jemenitiska folket för en "orättvis och förtryckande belägring" och för att ha blockerat landets hamnar och flygplatser från land, hav och luft.

Rörelsen uppger sig vara beredd på alla alternativ. "Varje dåraktig saudisk handling" kommer enligt uttalandet att mötas av ett "omfattande och avgörande svar".

Beskedet följer på förra veckans attack mot Sanaas internationella flygplats. Huthierna anklagade Saudiarabien, medan Jemens officiella regering tog på sig attacken och uppgav att syftet var att hindra ett iranskt flygplan från att landa.

Huthierna svarade genom att avfyra ballistiska robotar mot Abhas internationella flygplats. Den saudiskledda koalitionen uppger att robotsalvan stoppades.

Det är ännu oklart hur blockaden ska genomföras. Huthierna har tidigare hotat att stänga Bab al-Mandeb, det smala sund som förbinder Röda havet med Adenviken. Om sundet blockeras kan fartygstrafiken genom Röda havet och vidare mot Suezkanalen i praktiken stoppas.

Ett återupptagande av attackerna mot internationell sjöfart skulle kunna få stora konsekvenser för världshandeln. Farleden används bland annat för saudiska oljeleveranser från hamnstaden Yanbu.