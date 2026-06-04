© Carl Ridderstråle
AFS partiledare Gustav Kasselstrand.

Hyllade Israel – petas av AFS

Publicerad 4 juni 2026 kl 16.34

Inrikes. Partiet Alternativ för Sverige, AFS, har strukit en kandidat från sin kommunlista i Göteborg efter att det framkommit att han propagerat för staten Israel.

Dela artikeln

Beslutet har fattats efter att det på sociala medier uppmärksammats att företrädaren spridit Israelvänligt material – något som lett till krav från många partianhängare på att sparka ut honom.

"Beskedet har meddelats honom personligen i ett samtal av partiledare Gustav Kasselstrand idag. Det baseras på en sammanvägd bedömning av personlig och politisk lämplighet som kandidat", skriver AFS i ett pressmeddelande och fortsätter:

"Vi är överens med vederbörande om att ett eventuellt framtida engagemang för AFS får ske i andra former än som kandidat."

På sociala medier jublar många AFS-sympatisörer över att företrädaren petas.

"Vackert Gustav! Nu fick du garanterat min och många andras röster!" skriver en användare på X.

"Riktigt bra gjort. Tack Gustav", lyder en annan kommentar.

Valsedeln för Göteborg har inte tryckts och levererats än. Den valsedel som trycks kommer alltså att vara den ändrade valsedeln, enligt AFS.

Den kommunala kampanjen påverkas inte, enligt partiet:

"Vi fortsätter arbetet för ett svenskt Göteborg och ett svenskt Sverige."

AFS partiledare Gustav Kasselstrand har på sistone riktat hård kritik mot både Israels krig och den israeliska kontrollen över SD och andra högerpopulistiska rörelser runtom i västvärlden.

En debatt mellan Kasselstrand och Aron Flam om sionism fick i våras hundratusentals visningar:

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 837640666

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 837640667

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Rubbestad utkastad av sin fru

Hustrun jobbar direkt under Jimmie Åkesson. Polisen genomförde barnporrazzia när barnen åkt till skolan.0 

Ekonominyheter

Guld ny favorit när centralbanker ratar USA-papper

Ädla metallen har nu blivit världens främsta reservtillgång.. Milstolpe passerad när allt fler länder söker alternativ till dollarn.0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.