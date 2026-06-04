Hyllade Israel – petas av AFS

Beslutet har fattats efter att det på sociala medier uppmärksammats att företrädaren spridit Israelvänligt material – något som lett till krav från många partianhängare på att sparka ut honom.

"Beskedet har meddelats honom personligen i ett samtal av partiledare Gustav Kasselstrand idag. Det baseras på en sammanvägd bedömning av personlig och politisk lämplighet som kandidat", skriver AFS i ett pressmeddelande och fortsätter:

"Vi är överens med vederbörande om att ett eventuellt framtida engagemang för AFS får ske i andra former än som kandidat."

På sociala medier jublar många AFS-sympatisörer över att företrädaren petas.

"Vackert Gustav! Nu fick du garanterat min och många andras röster!" skriver en användare på X.

"Riktigt bra gjort. Tack Gustav", lyder en annan kommentar.

Valsedeln för Göteborg har inte tryckts och levererats än. Den valsedel som trycks kommer alltså att vara den ändrade valsedeln, enligt AFS.

Den kommunala kampanjen påverkas inte, enligt partiet:

"Vi fortsätter arbetet för ett svenskt Göteborg och ett svenskt Sverige."

AFS partiledare Gustav Kasselstrand har på sistone riktat hård kritik mot både Israels krig och den israeliska kontrollen över SD och andra högerpopulistiska rörelser runtom i västvärlden.

En debatt mellan Kasselstrand och Aron Flam om sionism fick i våras hundratusentals visningar: