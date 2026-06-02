"I can't breathe": Här grips Henry Nowak medan han dör

Den 18-årige studenten Henry Nowak låg döende på marken efter en knivattack i Southampton.

Ändå var det han som greps av polis, efter att mördaren Vickrum Digwa ljugit om att Nowak kallat honom för ett rasistiskt skällsord och slitit av honom turbanen.

Nu har polisens kroppskamerabilder från händelsen släppts. På filmen hörs Nowak flera gånger säga att han har blivit knivhuggen.

– Jag har blivit knivhuggen, säger han.

En polis svarar:

– Du har blivit knivhuggen? Var då? Det tror jag inte, kompis.

Nowak hade i själva verket knivhuggits fyra gånger med en 21 centimeter lång ceremoniell sikhisk kniv. Han hade varit på väg hem från en utekväll när han attackerades.

Trots att han låg svårt skadad fick han handfängsel och greps misstänkt för misshandel efter att Digwa pekat ut honom som rasist.

Vickrum Digwa, 23, har nu dömts för mord och för att ha burit kniven på allmän plats. Straffet blev livstids fängelse.

Nowaks pappa Mark kräver en fullständig och öppen utredning av polisens agerande.

– Henry gjorde inget fel, säger han.

Han beskriver sonen som en person med hela livet framför sig.

– Han var snäll, ambitiös, älskad och full av framtidstro.

Polisen i Hampshire and Isle of Wight har bett om ursäkt, men säger att patrullen blev vilseledd av mördaren. Den tillförordnade biträdande polischefen Robert France uppger att poliserna inte först förstod vad som hade hänt.

– Jag vill be om ursäkt. Jag vill säga att jag är ledsen för att Henry inte kunde räddas den natten. Jag är ledsen för att han blev handfängslad och gripen i ögonblicken innan han förlorade medvetandet, säger han.

Även Storbritanniens premiärminister har kommenterat fallet och skriver på X att det är rätt att polisens agerande granskas.

"Det här är ett fruktansvärt, chockerande fall", skriver Keir Starmer.

Reform-ledaren Nigel Farage går längre i sin kritik. Efter att ha krävt att filmen skulle offentliggöras skriver han på X:

"Det här är den mest chockerande filmen om diskriminering som du någonsin kommer att se."

Enligt Farage visar filmen hur en rasismanklagelse fick större betydelse för poliserna än den dödliga knivattacken.

"Vita liv spelar också roll", skriver Farage.