IDF-soldat dödad av Hezbollah

Den dödade soldaten var 20-åriga Rotem Yanai från Givat Ada. Enligt den israeliska militären IDF tjänstgjorde hon i Givati-brigadens 435:e bataljon.

Attacken skedde på onsdagseftermiddagen nära gränsen mot Libanon. Enligt Jerusalem Post skickade Hizbollah först en drönare mot området kring Shomera och en närliggande militärpost. Den första drönaren exploderade och orsakade en brand.

Reservister från säkerhetsstyrkan i det närliggande samhället Goren skickades då till platsen med släckutrustning. Kort därefter kom ytterligare två drönare.

Yanai sprang mot ett skyddat utrymme, men en drönare exploderade när hon var på väg in i byggnaden. Hon dödades och fem andra soldater skadades.

Två av de skadade var reservister. En av dem skadades allvarligt och en måttligt. De fördes till sjukhus i Nahariya. Tre andra soldater fick lindrigare skador och behövde inte föras vidare för vård.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu beklagar dödsfallet i ett offentligt uttalande.

"Min fru och jag framför våra djupaste kondoleanser till familjen till den avlidna sergeanten Rotem Yanai, välsignat vare hennes minne, som stupade nära den norra gränsen", skriver han.

Netanyahu riktar också stöd till de skadade:

"För alla Israels medborgares räkning omfamnar vi Rotems familj och ber för att de som sårades i denna svåra händelse ska återhämta sig snabbt."

Över 3.200 personer har dödats i Libanon sedan kriget mellan Israel och Hizbollah trappades upp igen i mars 2026.

Precis som i Gaza riktar Israel i sina attacker medvetet och systematiskt in sig på civilbefolkningen.