Igelkotten blir fridlyst

Igelkotten föreslås för första gången tas upp i artskyddsförordningen. Även ål, örtlav, raggtaggsvamp och fjärilen trolldruvemätare ska läggas till på listan.

Naturvårdsverket har tagit fram listan på regeringens uppdrag. Syftet är bland annat att stärka markägarnas äganderätt.

– Det har nog inte undgått någon att igelkottens villkor har försämrats påtagligt de senaste 15 åren. Det finns tecken på att beståndet nästan har halverats, säger klimatminister Romina Pourmokhtari (L) enligt SVT.

Blåsippa, gullviva och murgröna hör till de växter som föreslås förlora sin fridlysning. Den vilda orkidén knärot föreslås i stället flyttas till en ny skyddskategori.

Knärot ska därmed inte ensam behöva stoppa skogsbruk, under förutsättning att verksamheten inte syftar till att skada växten. Den ska fortfarande vara förbjuden att plocka.

Regeringen vill också införa generella undantag för jord- och skogsbruk. En ny dispensgrund ska samtidigt gälla samhällsviktiga intressen som energiproduktion och försvar.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 november.