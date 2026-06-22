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Infiltrerade SD – tvingas lämna TV4: "Jag är förvånad"

Publicerad 22 juni 2026 kl 15.07

Media. Daniel Andersson hyllades och prisades friskt av journalistkollegorna efter att ha infiltrerat SD:s "trollfabrik" åt Kalla fakta. Nu har han skrivit på en uppgörelse om att lämna TV4 – och han vet inte ens själv varför han måste bort från kanalen.

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Under fem månader "wallraffade" Daniel Andersson SD-kanalen Riks och på Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning.

Materialet blev grunden för den omstridda Kalla fakta-granskningen "Undercover i Trollfabriken", som senare belönades med flera fina journalistpriser.

Bakgrunden till granskningen har Andersson senare skildrat i boken Lögnare, som gavs ut i april. Där skriver han också om bristande stöd från Kalla fakta-redaktionen.

Daniel Andersson kopplar själv TV4:s besked till vad han skrev i boken.

– Jag är förvånad, säger Daniel Andersson till Journalisten.

Enligt Andersson kom beskedet från TV4 utan att något nytt hade inträffat.

– Det jag kan säga är att erbjudandet kommit helt på TV4:s initiativ, och att ingenting nytt har hänt eller uppkommit den senaste tiden, säger Daniel Andersson.

Han säger också att kanalen inte har hänvisat till arbetsmiljöskäl eller samarbetssvårigheter.

Från TV4:s sida bekräftar programdirektören Viveka Hansson uppgörelsen. Några närmare besked om villkoren ger hon inte.

– Det har inte att göra med att han har skrivit en bok. Det har inte att göra med kritik mot oss, säger Viveka Hansson till Journalisten.

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