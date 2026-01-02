Ingen vill längre anlita Henrik Schyffert: "Väldigt tomt i kalendern"

Henrik Schyffert har varit ett välkänt namn sedan 1990-talet, bland annat som en av profilerna i Killinggänget och genom en rad tv-program, scenföreställningar och manusarbeten.

Senare blev han en av flera så kallade komiker som åkte land och rike runt och predikade om hur bra invandringen var och att man absolut inte skulle rösta på Sverigedemokraterna.

I samband med sin enmansshow "Var inte rädda" berättade han i "Skavlan" att han ofta fick mejl från "arga sverige­demokrater och sådana som tycker jag är dum" och att de inspirerat honom till föreställningen.

– Då slog det mig att det är konstigt för vi har aldrig haft det bättre i Sverige än vi har det idag. Vi har aldrig varit rikare, vi har aldrig varit mättare, vi har aldrig varit säkrare, säger han.

Vid asylkaoset 2025 använde han följande sedermera berömda metafor för att lugna personer som var skeptiska till det massiva inflödet av invandrare från tredje världen:

”Det kostar oss alltså två quattro stagionis, en stor Fanta och ett Netflix-abonnemang att rädda livet på 80.000 människor i år. Det är inte dyrt.”

Han fortsatte:

”Att inte förstå att bara för att vi som land är rikare än nånsin så blir vi som människor fattigare och fattigare varje gång en unge spolas upp på en strand. Det är jättedyrt.”

Numera är det dock av allt att döma allt fler som efterfrågar Schyfferts samhällsanalyser. När han nyligen gästade podcasten Värvet beskrev den nu 57-årige profilen hur arbetskalendern fortsatt är nästan tom – trots att han tog upp samma problem redan för två år sedan.

– Det är samma problem. Det är faktiskt väldigt tomt i kalendern, fortfarande och jag önskar att det var mer, säger han i podcasten.

Under våren hade han fullt upp med turnén "Schyffert Forever". När den avslutades försvann dock de flesta uppdragen.

– Nu håller jag på och skriver och repeterar och sånt där och det är inte så mycket. Det är liksom två dagar i veckan så det är ändå fem dagar i veckan när jag inte har någonting, säger Schyffert.

Den lediga tiden har enligt honom fått negativa följder. Han beskriver hur sysslolösheten lett till vanor som han själv upplever som destruktiva.

– Jag har ju inget och så det där förbannade dumskrollandet som jag inte kan sluta med. Som är så dumt och så mörkt och så trasigt, säger han.

Trots att han mår dåligt av det fortsätter han, enligt egen utsago, att fastna vid mobilen.

– Jag mår så dåligt av det. Men dopaminplinget är liksom... Hjärnan är helt nöjd att ligga där i tre timmar och bara dumskrolla och dricka kaffe, säger Henrik Schyffert.