Nerikes Allehandas fräcka bluff om Allards "attack mot studenten Max"

Vänsterliberala Nerikes Allehanda har sedan länge bedrivit en intensivt och bittert drev mot Örebropartiet.

I december lanserade lokaltidningen en kampanj där partiet anklagades för att sprida "hat och hot". Det visade sig dock snart att NA hade "trollats" av Örebropartiets ledare Markus Allard – som själv på skämt hade skrivit de anonyma enkätsvar som undersökningen byggde på.

Under tisdagen publicerade NA en ny nyhetsartikel med rubriken "Här går Allard till attack mot studenten Max". Det hela handlar om en ordväxling som Allard hade i kommunfullmäktige.

Max Henricson, som beskrivs som statsvetarstudent, är i själva verket själv NA-skribent. Förra veckan veckan skrev han en en ledarkrönika i lokaltidningen där han gick till storms mot oppositionen i Örebro.

Vid nästa fullmäktigesammanträde uppstod en diskussion om artikeln i pausen.

– Markus Allard kom direkt fram till mig och började aggressivt konfrontera mig. Och så fick jag direkt en kamera uppkörd i nyllet av hans politiska sekreterare, säger Max Henricson till NA.

Henricson uppger att partiledaren var "både verbalt och nästan fysiskt aggressiv" och beskriver det som att han blev "attackerad".

NA:s rubrik på artikeln blev: "Här går Allard till attack mot studenten Max".

Under onsdagseftermiddagen laddade Örebropartiet upp sin egen video från händelsen. Av den det framgår att Allard i själva verket gick fram till Henricson och artigt ställde frågor om artikeln.

Under vissa delar av den långa diskussionen höjde båda rösten, men det är inte lätt att tolka situationen som hotfull.

En ordningsvakt kom visserligen fram till duon efter ett tag, men bara för att be dem att vara tystare eller fortsätta diskussionen någon annanstans. NA har dock valt att bildsätta sin artikel om samtalet med bilder på vakten, så att det ser mer dramatiskt ut.

Markus Allard sammanfattar sin syn på situationen en kommentar:

– Det påstås att jag var både verbalt och "nästan fysiskt" aggressiv. Nästan fysiskt aggressiv. Som också som om det skulle vara ett citat från vakten ifråga. Av artikeln framstår det som om jag ska ha attackerat någon form utav åskådare, en vanlig medborgare, student och i största allmänhet representant för just allmänheten. Samtidigt som han råkar vara ledarskribent för Nerikes Allehanda.

Enligt Allard handlade konfrontationen om att få svar på varför Henricson utelämnat relevant information och ljugit om Örebropartiets arbete i fullmäktige.

"Nerikes Allehanda, ni har gjort det igen!" skriver partiledaren i ett inlägg på X.