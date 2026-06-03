Interna SD-ilskan: Partiledningen anklagas för att skydda Rubbestad

SD:s hantering av Michael Rubbestad, som lämnat riksdagen efter att det framkommit att han utreds för barnporr, väcker nu irritation i de egna leden.

Enligt TV4 Nyheterna finns en utbredd frustration i partiet över hur frågan har hanterats.

– Det här kan vi behöva släpa på länge, säger "en person på central position" i partiet.

Linda Lindberg sade under en presskonferens på tisdagen att hon inte kände till någon annan förklaring till att Michael Rubbestad lämnade sina uppdrag än "personliga skäl". Hon ville inte heller koppla samman avhoppet med brottsutredningen mot Rubbestad.

Flera SD-källor som TV4 har talat med ger Lindberg underkänt för hanteringen. Enligt en person framstår det som om "alla förutom Linda kan koppla ihop vad som har hänt".

Enligt TV4 lyfter flera personer fram att Lindberg arbetat nära Rubbestad. Det kan ha bidragit till bilden av att hon försökte skydda honom.

Partiets verkställande utskott, där partiledningen ingår, håller möte på onsdagen. Enligt TV4 ska frågan om ledamoten då tas upp.