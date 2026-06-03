Mordet på Henry Nowak

Brittiska kravaller efter mordet på Henry Nowak

Publicerad 3 juni 2026 kl 12.09

Utrikes. Elva poliser skadades när protester efter mordet på 18-årige Henry Nowak urartade i Southampton. Bland annat blev poliserna överösta med soptunnor. Våldsamheterna uppstod efter att en video från polisens kroppskamera visat hur den döende tonåringen brutalt grips efter att ha anklagats för "rasism".

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Mordet på Henry Nowak

Oroligheterna bröt ut på tisdagskvällen, efter att 23-årige Vickrum Digwa dömts till livstids fängelse för mordet på studenten Henry Nowak.

Protesterna började utanför polisstationen i centrala Southampton. Senare samlades demonstranter i Portswood, nära Digwas familjehem, rapporterar BBC News.

Det kastades bland annat stolar, burkar och pyroteknik mot kravallutrustade poliser. Polisen tvingades retirera.

Klipp från platsen visar hur demonstranter även kastar soptunnor på poliserna:

Bakgrunden till ilskan är inte bara mordet, utan även polisens agerande när Nowak låg döende. Kroppskamerafilmer som släpptes på tisdagen visar hur den svårt skadade tonåringen upprepade gånger förklarade för poliserna att han hade blivit knivhuggen – samtidigt som han låg i handfängsel.

– Du har blivit knivhuggen? Var då? Det tror jag inte, kompis, hörs en polis säga i klippet.

Medan han dör utbrister Nowak själv: "Jag kan inte andas."

Digwa knivhögg Nowak med en stor sikhisk kniv som han uppgav att han bar av religiösa skäl. När polisen kom till platsen ljög han om att han själv hade utsatts för en rasistattack. Följden blev att poliserna grep Nowak i stället för gärningsmannen.

Hampshirepolisens chef Alexis Boon säger att man förstår kraven på svar, men fördömer våldet.

– Vi förstår som poliser att vi är ansvariga för våra handlingar. Men det vi ber om är att dessa handlingar bedöms genom rättvisa och transparenta processer. I det här fallet är den processen redan i gång genom IOPC:s oberoende utredning, säger säger Alexis Boon.

Vädjar till lugn
Enligt Boon kom vissa till platsen för att skapa bråk.

– Vissa kom uppenbart dit med avsikt att skapa oordning och problem. Vi såg flaskor kastas, improviserade vapen användas, skador på oskyldiga invånares hem och fordon samt hot och våld riktat mot våra poliser, säger han.

Den lokala Labourpolitikern Darren Paffey vädjar om lugn och hänvisar till vad Nowaks familj sagt efter rättegången.

– Henrys pappa sade att de inte vill att hans död ska skapa mer splittring, hat eller spänningar. Och ändå var det vi såg i går kväll raka motsatsen till det, säger Paffey.

Under den första protesten vid polisstationen talade islamkritikern Tommy Robinson till folkmassan.

Den polisiära hanteringen av mordet utreds nu av den brittiska polisens granskningsorgan IOPC. Premiärminister Keir Starmer har sagt att det finns allvarliga frågor för polisen att besvara efter att kroppskamerafilmerna offentliggjorts.

En av de inblandade poliserna har sagt upp sig. Tre andra är kvar i tjänst och behandlas som vittnen.

IOPC väntas lämna sin rapport inom tre månader.

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