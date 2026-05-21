Invandrarelever fick rasbedömas av klassen – DO kräver 70.000

Publicerad 26 maj 2026 kl 16.40

Inrikes. Två invandrarelever kallades fram under en samhällskunskapslektion på gymnasiet i Hässleholm. Där fick klassen svara på vilken kategori de skulle tillhöra enligt fascismen, socialdarwinismen och eugeniken. Nu krävs kommunen på 70.000 kronor i diskrimineringsersättning av DO.

Lektionen skulle gå ut på att kritiskt granska ideologierna ur ett historiskt perspektiv. Men enligt Diskri­minerings­ombuds­mannen gick läraren för långt.

Två invandrarelever kallades fram inför klassen. Tillsammans med läraren skulle de användas som exempel på hur människor delades in i A-, B- och C-människor.

Klassen fick därefter svara på vilken kategori eleverna och läraren skulle placeras i enligt ideologierna.

– Det är en situation som var mycket kränkande för eleven, vilket läraren måste ha insett. DO menar att agerandet utgör diskriminering, bland annat i form av trakasserier, säger Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman.

Upplägget har enligt DO använts i flera klasser. Skolan och Hässleholms kommun har utrett händelserna och vidtagit åtgärder. Läraren har bett om ursäkt och lektionsupplägget används inte längre.

DO anser att eleven utsatts för diskriminering med koppling till etnisk tillhörighet. Myndigheten begär nu att Hässleholms kommun, som ansvarig utbildningsanordnare, betalar 70.000 kronor i diskrimineringsersättning till den aktuella eleven.

Kommunen har fram till den 15 juni på sig att ta ställning till kravet. Därefter kan DO gå vidare till tingsrätten.

"Är du döende? – Dagens ETC gottade sig åt Dumpen-Saras cancer

Vänstertidningen klandras. Publicerade detaljerade sekretessbelagda uppgifter om Sara Nilssons "metastaserade tarmcancer" i "palliativt skede".0 

Ekonominyheter

Regeringen vill krislåna 17,5 miljarder

Planen för att klara Irankrisen.. "Vi stöttar hushåll och branscher som drabbas av kriget i Mellanöstern."0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

