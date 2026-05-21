Invandrarelever fick rasbedömas av klassen – DO kräver 70.000

Lektionen skulle gå ut på att kritiskt granska ideologierna ur ett historiskt perspektiv. Men enligt Diskri­minerings­ombuds­mannen gick läraren för långt.

Två invandrarelever kallades fram inför klassen. Tillsammans med läraren skulle de användas som exempel på hur människor delades in i A-, B- och C-människor.

Klassen fick därefter svara på vilken kategori eleverna och läraren skulle placeras i enligt ideologierna.

– Det är en situation som var mycket kränkande för eleven, vilket läraren måste ha insett. DO menar att agerandet utgör diskriminering, bland annat i form av trakasserier, säger Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman.

Upplägget har enligt DO använts i flera klasser. Skolan och Hässleholms kommun har utrett händelserna och vidtagit åtgärder. Läraren har bett om ursäkt och lektionsupplägget används inte längre.

DO anser att eleven utsatts för diskriminering med koppling till etnisk tillhörighet. Myndigheten begär nu att Hässleholms kommun, som ansvarig utbildningsanordnare, betalar 70.000 kronor i diskrimineringsersättning till den aktuella eleven.

Kommunen har fram till den 15 juni på sig att ta ställning till kravet. Därefter kan DO gå vidare till tingsrätten.