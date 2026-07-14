Invandringskritiska pionjären Jan Milld är död

Jan Milld grundade föreningen och tidskriften Blågula Frågor tillsammans med Anders Sundholm år 1994.

Genom verksamheten samlade och spred han stora mängder information och statistik om folkutbytet.

Året före starten gav han ut boken "Lagom är bäst", där han argumenterade för en omläggning av invandringspolitiken.

Milld började sin politiska bana i Socialdemokraterna. Därefter var han under kortare perioder verksam i Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Under en period var han också medlem i Sverigedemokraterna och kandiderade till riksdagen 2002. Därefter fortsatte han sitt opinionsarbete utanför partipolitiken.

På den tiden när han var mest aktiv var all slags invandringskritik totalt tabubelagt, och alla som ägnade sig åt det stämplades i praktiken som onda nazister av medierna. Så även Jan Milld. Han lät sig dock aldrig avskräckas av repressionen utan fortsatte att säga sin mening öppet och rakt.

När internetanvändningen växte började Milld även sprida sitt material på nätet, via sin hemsida och senare även via Youtube. Mot slutet fokuserade han mycket på den kanske mest tabubelagda aspekten i sammanhanget – nämligen judiskt inflytande över invandringspolitiken och den mångkulturalistiska ideologin.

Enligt Frihetsnytt avled Jan Milld den 7 juli.