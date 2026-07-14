© janmilld.se
Jan Milld (t.h.) överlämnar en gåva till den dåvarande SDU-ordföranden Jimmie Åkesson.

Invandringskritiska pionjären Jan Milld är död

Publicerad 14 juli 2026 kl 16.10

Inrikes. Jan Milld, en av de absolut viktigaste profilerna inom den svenska invandringskritiken, har avlidit vid 82 års ålder. Det rapporterar Frihetsnytt.

Dela artikeln

Jan Milld grundade föreningen och tidskriften Blågula Frågor tillsammans med Anders Sundholm år 1994.

Genom verksamheten samlade och spred han stora mängder information och statistik om folkutbytet.

Året före starten gav han ut boken "Lagom är bäst", där han argumenterade för en omläggning av invandringspolitiken.

Milld började sin politiska bana i Socialdemokraterna. Därefter var han under kortare perioder verksam i Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Under en period var han också medlem i Sverigedemokraterna och kandiderade till riksdagen 2002. Därefter fortsatte han sitt opinionsarbete utanför partipolitiken.

På den tiden när han var mest aktiv var all slags invandringskritik totalt tabubelagt, och alla som ägnade sig åt det stämplades i praktiken som onda nazister av medierna. Så även Jan Milld. Han lät sig dock aldrig avskräckas av repressionen utan fortsatte att säga sin mening öppet och rakt.

När internetanvändningen växte började Milld även sprida sitt material på nätet, via sin hemsida och senare även via Youtube. Mot slutet fokuserade han mycket på den kanske mest tabubelagda aspekten i sammanhanget – nämligen judiskt inflytande över invandringspolitiken och den mångkulturalistiska ideologin.

Enligt Frihetsnytt avled Jan Milld den 7 juli.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 442200004

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 442200005

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Försökte skära halsen av femårig flicka på lekplats

Pojke gripen för blodiga attacken i Helsingborg. "Det handlar om unga personer."0 

Ekonominyheter

Så här stor bostad har en 25-åring råd med i Stockholm

1,9 kvadratmeter.. "Har du inte föräldrar med kapital står du utanför – oavsett hur hårt du jobbar eller sparar."0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.