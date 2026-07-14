River sönder SD:s affischer – känner du igen dem?

Publicerad 14 juli 2026 kl 15.10

Inrikes. Två personer har fångats på film när de förstör Sverigedemokraternas valaffischer i Henriksdal i Stockholm. Nu ber Sverigedemokraterna och dess kanal Riks allmänheten om hjälp att identifiera dem.

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Händelsen i träffade den 10 juli strax efter klockan 23.

I klippet kommer två personer åkande på en elsparkcykel och ger sig därefter på SD affischer – som de systematiskt monterar ner.

Enligt Riks ser det ut att röra sig om en man och en kvinna i 20-årsåldern. Kanalen uppger att handlingen kan rubriceras som skadegörelse eller egenmäktigt förfarande.

SD partisekreterare Mattias Bäckström Johansson reagerar kraftigt på filmen.

– Det är förjävligt. Det är inte första gången antidemokratiska krafter försöker sabotera valrörelsen för Sverigedemokraterna, uppger han för Riks.

Riks uppmanar personer som känner igen duon att tipsa redaktionen på tips@riks.se.

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