© NASA
Satellitbild på Diego Garcia-basen.

Iran: Israel bakom falsk flagg-attack mot Diego Garcia-basen

Publicerad 24 mars 2026 kl 14.09

Utrikes. Iran dementerar uppgifterna om att man genomfört robotattack mot en amerikansk-brittisk bas i Indiska oceanen. I stället pekar man ut Israel – som utnyttjat den påstådda attacken för att försöka få europeiska länder att gå in i kriget mot Iran.
– Jag har varnat för detta hela tiden. De har nu kapaciteten att nå djupt in i Europa, sade Benjamin Netanyahu efter incidenten.

Förra veckan rapporterades det i media att Iran hade avfyrat robotar mot militärbasen Diego Garcia i Indiska oceanen.

Uppgifterna slogs upp stort av flera medier eftersom de – om de hade varit sanna – skulle ha inneburit att Irans robotar bland annat skulle ha kunnat nå Stockholm.

De skulle också ha inneburit att Iran – i strid med den självpåtagna begränsning på 2.000 kilometer som landets tidigare ledare Ali Khamenei beslutat om – i smyg skulle ha utvidgat räckvidden för sina robotar för att bland annat kunna nå Europa.

Men nu avfärdas uppgifterna bestämt av Irans utrikesdepartement.

Enligt Irans talesperson Esmaeil Baghaei rör det sig om en iscensatt händelse – en "israelsk falsk flagg-attack".

Han skriver på X att anklagelserna följer ett mönster av vilseledande information och konstaterar att Nato-chefen Mark Rutte inte kunnat bekräfta Israels uppgifter om den påstådda attacken.

"Det faktum att till och med Natos generalsekreterare avstår från att bekräfta Israels senaste desinformation talar sitt tydliga språk: världen har blivit fullständigt utmattad av dessa trötta och motbevisade 'false flag'-historier", skriver Baghaei på X.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu utnyttjade i helgen den påstådda attacken för att förmå europeiska länder att gå in i kriget mot Iran på Israels sida.

Attacken mot Diego Garcia visade nämligen, enligt Netanhayu, att även Europa kan nås av Irans missiler.

– De sköt en interkontinental ballistisk missil mot Diego Garcia. Det är 4.000 kilometer. Jag har varnat för detta hela tiden. De har nu kapaciteten att nå djupt in i Europa. De har redan skjutit mot europeiska länder – Cypern. De siktar på alla, sade han.

Netanyahu slog fast att Iran hotar "hela världen" och att Israel och USA kämpar inte bara för sig själva utan "för er alla".

Han kom med en direkt uppmaning till världens ledare (inklusive i Europa) att gå med i den gemensamma kampanjen mot Iran:

– Det är dags att ledarna för de övriga länderna ansluter sig.

Storbritanniens försvarsminister uppger att projektiler faktiskt sköts i riktning mot området, men att de inte kom nära målet.

Om Iran skulle ligga attacken skulle det innebära att man besitter robotar med betydligt längre räckvidd än tidigare uppgivits.

Irans utrikesminister Abbas Araghchi har tidigare sagt att landet medvetet begränsat sin kapacitet.

– Vi har medvetet begränsat oss till under 2.000 km i räckvidd eftersom vi inte vill uppfattas som ett hot mot någon annan i världen, sade Araghchi i en intervju med NBC News tidigare i mars.

