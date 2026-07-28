Iran: Israel fick Zelenskyj att attackera oss – "för att dra in Europa i sitt krig"

Det iranska lastfartyget Ana träffades på lördagen. Ukrainas ledare Volodymyr Zelenskyj hävdar att det transporterade militär materiel, medan Iran uppger att lasten var helt civil.

Irans utrikesminister Abbas Araghchi riktar nu hård kritik mot Kiev.

"Zelenskyj har attackerat ett iranskt handelsfartyg och dödat en sjöman. Ett flagrant brott mot FN-stadgan, utfört på Israels uppdrag för att dra in Europa i sitt krig", skriver han på X.

Zelenskyy has attacked an Iranian commercial vessel, killing a sailor. A blatant UN Charter violation done at Israel's behest to drag Europe into its war.



In calls with EU High Rep Kallas and FM Lavrov, made clear that what the freeloader in Kyiv did CANNOT GO UNANSWERED. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 26, 2026

Araghchi tog även upp attacken i samtal med EU:s utrikeschef Kaja Kallas och Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov.

"Det snyltaren i Kiev gjorde KAN INTE FÖRBLI OBESVARAT", skriver han vidare.

Ukrainas ambassadör i Israel hävdar att fartyget fraktade komponenter till drönare och robotar. Iran uppger däremot att lasten var helt civil.