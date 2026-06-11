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"Vatten är livets puls – och USA angriper medvetet det iranska folkets livsnerv", skriver Esmaeil Baghaei.

Iran: USA bombade sönder vattenförsörjningen – mitt i värmeböljan

Publicerad 11 juni 2026 kl 12.21

Utrikes. Den iranska regeringen anklagar USA för att medvetet ha slagit ut vattenförsörjningen för över 20.000 människor i södra Iran. Enligt Teheran förstördes två vattenreservoarer i Hormozgan – en provins som för närvarande har temperaturer på över 40 grader. Det rör sig om "ett utstuderat krigsbrott", enligt iranska UD.

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Det är Irans utrikesdepartements talesman Esmaeil Baghaei som riktar anklagelsen mot USA efter nya attacker i provinsen Hormozgan.

I ett inlägg på X skriver han att USA medvetet angripit civil infrastruktur som människor är beroende av för att överleva.

"Vatten är livets puls – och USA angriper medvetet det iranska folkets livsnerv", skriver Baghaei.

Enligt honom attackerades vattenanläggningar i Sirik i Hormozgan. Två reservoarer med en sammanlagd kapacitet på 2.500 kubikmeter ska ha förstörts.

"De här anläggningarna försåg över 20.000 invånare i tio byar med dricksvatten", skriver Baghaei.

Han beskriver attacken som ännu ett rent krigsbrott från USA:s sida.

"Detta är inte oavsiktlig skada – det är ett utstuderat krigsbrott och ett flagrant brott mot mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt."

USA:s president Donald Trump har tidigare öppet hotat att förinta hela den mångtusenåriga persiska civilisationen genom att bomba sönder Irans grundläggande samhällsfunktioner. Han startade det olagliga anfallskriget i februari för Israels skull.

Även Abdolhamid Hamzehpour, chef för vatten- och avloppsbolaget i Hormozgan, uppger att viktiga delar av vattennätet i östra delen av provinsen förstördes i amerikanska attacker före gryningen.

Enligt Hamzehpour riktades attackerna mot distributionsnätet som förser staden Kuhestak och tio byar i Bemani-distriktet i Sirik med vatten. Två betongreservoarer, på 500 respektive 2.000 kubikmeter, ska ha slagits ut tillsammans med mekanisk utrustning.

– Fienden har exakt riktat in sig på den infrastruktur som är kopplad till människors dagliga försörjning och hälsa, säger Hamzehpour enligt Press TV.

Han beskriver attacken som "uppenbar terrorism".

Läget uppges vara kritiskt eftersom området saknar tillräckliga grundvattenreserver för att ersätta de förstörda reservoarerna. Förstörelsen kommer samtidigt som regionen befinner sig mitt i sommarvärmen med över 40-gradig hetta.

USA påstår att attackerna var riktade mot militär infrastruktur, bland annat luftvärnssystem och radaranläggningar nära Hormuzsundet.

De nya attackerna mot Sirik, Jask och Qeshm kom efter att Washington anklagat Iran för att ha skjutit ned en amerikansk Apache-helikopter över Persiska viken. Iran avvisar anklagelsen.

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