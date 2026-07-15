Irankriget får USA att lämna Irak – efter 23 år

Beskedet lämnades efter ett möte mellan USA:s president Donald Trump och Iraks premiärminister i Vita huset på tisdagen.

Omkring 2.000 amerikanska soldater uppges fortfarande vara stationerade i Irak.

– Vi tror inte att vi behöver militären där längre, lyder Trumps förklaring till det plötsliga tillbakadragandet.

Enligt presidenten har säkerhetsläget i Irak förändrats efter att månader av amerikanska och israeliska anfall destabiliserat Iran.

Iraks premiärminister bekräftade att de amerikanska styrkorna ska vara borta före september månads utgång. I stället ska amerikanska företag etablera sig i landet.

Trump uppger att förbindelserna mellan länderna nu ska inriktas på investeringar och energi, inte minst olja.

USA:s nuvarande militära närvaro i Irak inleddes med invasionen i mars 2003. Angreppet motiverades bland annat med påståenden om att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen, men några sådana vapen hittades aldrig, och i efterhand förklaras kriget ofta med att det fördes för Israels skull – precis som det pågående Irankriget.

Som mest hade USA över 170.000 militärer i Irak. De flesta amerikanska stridande förbanden lämnade landet 2011, men amerikanska styrkor återvände 2014 sedan Islamiska staten tagit kontroll över stora områden i Irak och Syrien.

Beskedet om uttåget kommer sedan USA återupptagit sina anfall mot Iran. Trump har inte uteslutit en markoperation med allierade styrkor eller ett försök att ta kontroll över ön Kharg, som är Irans viktigaste centrum för oljeexport.