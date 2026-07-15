© Alan D. Monyelle
 

Irankriget får USA att lämna Irak – efter 23 år

Publicerad 15 juli 2026 kl 16.11

Utrikes. USA avslutar sin militära närvaro i Irak efter drygt två årtionden. De sista soldaterna ska lämna landet senast den 30 september – samtidigt som Washington trappar upp kriget mot Iran.

Dela artikeln

Beskedet lämnades efter ett möte mellan USA:s president Donald Trump och Iraks premiärminister i Vita huset på tisdagen.

Omkring 2.000 amerikanska soldater uppges fortfarande vara stationerade i Irak.

– Vi tror inte att vi behöver militären där längre, lyder Trumps förklaring till det plötsliga tillbakadragandet.

Enligt presidenten har säkerhetsläget i Irak förändrats efter att månader av amerikanska och israeliska anfall destabiliserat Iran.

Iraks premiärminister bekräftade att de amerikanska styrkorna ska vara borta före september månads utgång. I stället ska amerikanska företag etablera sig i landet.

Trump uppger att förbindelserna mellan länderna nu ska inriktas på investeringar och energi, inte minst olja.

USA:s nuvarande militära närvaro i Irak inleddes med invasionen i mars 2003. Angreppet motiverades bland annat med påståenden om att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen, men några sådana vapen hittades aldrig, och i efterhand förklaras kriget ofta med att det fördes för Israels skull – precis som det pågående Irankriget.

Som mest hade USA över 170.000 militärer i Irak. De flesta amerikanska stridande förbanden lämnade landet 2011, men amerikanska styrkor återvände 2014 sedan Islamiska staten tagit kontroll över stora områden i Irak och Syrien.

Beskedet om uttåget kommer sedan USA återupptagit sina anfall mot Iran. Trump har inte uteslutit en markoperation med allierade styrkor eller ett försök att ta kontroll över ön Kharg, som är Irans viktigaste centrum för oljeexport.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 456696396

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 456696397

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Fortsatta attacker mot SD:s lokal: "Blir värre och grövre"

Fjärde gången på kort tid – hann inte ens byta ut rutan. Nu hotar vänstern "göra köttfärs" av partiets företrädare.0 

Ekonominyheter

Så här stor bostad har en 25-åring råd med i Stockholm

1,9 kvadratmeter.. "Har du inte föräldrar med kapital står du utanför – oavsett hur hårt du jobbar eller sparar."0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.