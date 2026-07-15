Fortsatta attacker mot SD:s lokal: "Blir värre och grövre"

Så sent som för ett par veckor sedan rapporterade Fria Tider att Sverigedemokraternas lokal i Karlshamn utsatts för skadegörelse – för tredje gången på kort tid.

Nu har det hänt igen. Rutan till lokalen på Drottninggatan slogs sönder under natten till måndagen. Skadan efter den föregående attacken hade då ännu inte hunnit repareras.

Partiet har även fått klistermärken uppsatta på fönstren och logotyper bortdragna. Också Moderaternas lokal i närheten har drabbats. Händelserna har polisanmälts.

– Det är värre och grövre, både fysiskt och generellt, säger distriktsordförande Fredrik Thomasson till Blekinge Läns Tidning.

En av partiets lokala företrädare, Victoria Raouf Schölander, fick i ett inlägg på sociala medier höra att "politiskt våld är bara bra". Vänsteraktivisten som skrev inlägget konstaterade också att han gärna skulle skjuta SD-kvinnan i ansiktet "så det bara blev köttfärs kvar". Inlägget har polisanmälts.

Thomasson uppger själv för BLT att en person sökte upp honom när han satt på en krog med vänner. Personen visade att han kände till vem Thomasson var och var han bodde och hånlog sedan mot honom. Vakter fick till slut avvisa personen.

Fredrik Thomasson misstänker att en del av skadegörelsen har utförts av enskilda personer efter uppmaningar att rikta in sig på SD-lokalen. Enligt honom tillhör personerna nätverket Framtidens vänster.

Skadegörelse mot SD har också förekommit på andra håll. I Stockholmsområdet rev två personer på elsparkcykel under tisdagen ner stora valaffischer med Jimmie Åkesson. Affischer av samma slag har även vandaliserats på Sunnavägen i Karlskrona, enligt BLT.