Iranska hotet: Stänga sundet och dubbla motattackerna

Publicerad 8 juli 2026 kl 17.48

Utrikes. Iran kommer att stänga Hormuzsundet helt och angripa minst dubbelt så många fientliga mål om landet angrips på nytt. Det uppger en säkerhetskälla för den iranska tv-kanalen Press TV.

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Hotet framförs efter att USA under onsdagsmorgonen angripit kustbaser och stationer i provinsen Hormozgan och i Mahshahr i södra Iran.

Iran beskriver angreppen som olagliga, oprovocerade och som ett brott mot vapenvilan. USA:s president Donald Trump har samtidigt hotat med nya omfattande attacker i natt.

Enligt Press TV har Teheran efter de senaste två dygnens utveckling antagit en ny militär och strategisk doktrin. Den innebär att Hormuzsundet ska stängas för all sjötrafik vid ett nytt angrepp mot Iran eller iranska intressen.

Samtidigt ska Iran slå mot minst två fientliga mål för varje iranskt mål som träffas.

– Det samförståndsavtal som undertecknats i frågan slår tydligt fast att Iran kommer att återöppna sundet enligt sina egna arrangemang. Därför kommer Iran inte att tillåta att någon ny rutt etableras utanför ramen för dess egna arrangemang, uppger källan för Press TV.

Irans militära ledningscentral Khatam al-Anbiya varnar samtidigt i ett uttalande för att all form av stöd till USA:s angrepp kan göra aktörer till legitima mål.

"Varje källa till stöd för USA:s angripande militär i kränkningen av det islamiska Irans suveränitet och territorium kommer att vara ett legitimt mål för de väpnade styrkorna", skriver ledningscentralen.

Irans talman och chefsförhandlare Mohammad Baqer Qalibaf anklagar samtidigt USA för grova brott mot samförståndsavtalet. Han nämner bland annat hanteringen av Hormuzsundet, återinförda oljesanktioner, angreppen mot södra Iran och fortsatta israeliska angrepp mot Libanon.

– Tiden för mobbning och utpressning är över. Det leder ingenstans. Vi viker oss inte, säger Qalibaf.

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