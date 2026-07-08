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31-åringen är bland annat dömd för att ha huggit en kniv rakt i hjärtat på en man. Han var snart en fri man igen.

Zedigs misstänkte mördare är dömd serievåldtäktsman

Publicerad 8 juli 2026 kl 15.23

Utrikes. Den man som misstänks för det dödliga slaget mot den svenske polisen Christian Zedig, 32, i Köpenhamn har en lång våldshistorik bakom sig. Den 31-årige afrikanen har tidigare dömts både för mordförsök och för flera våldtäkter.

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Den nu häktade 31-åringen dömdes år 2016 till sju års fängelse efter ett knivdåd på Diskotek Jupiter i Köpenhamn. Det rapporterar danska BT, som tagit del av domen.

Bråket inträffade den 5 december 2015. Två grupper hade hamnat i konfrontation på nattklubben när mannen tog fram en fällkniv med en sju centimeter lång klinga. Kniven träffade offret vid bröstbenet och gick in i hjärtats högra sida.

Offret överlevde bara tack vare snabb vård på Rigshospitalet, enligt domen. En kirurg såg hjärtat stanna, men situationen vände när hjärtsäcken skars upp och trycket lättade.

Två år före knivdådet hade afrikanen dömts till nästan tre års fängelse för flera våldtäkter. Han hade villkorligt frigivits den 19 oktober 2015 – mindre än två månader innan han högg mannen på Diskotek Jupiter.

I domen från mordförsöksmålet beskrivs 31-åringen som "personlighetsmässigt störd med dyssociala drag – bristande empati, låg frustrationströskel, ansvarsflykt och bagatellisering – men i övrigt utan tecken på allvarlig psykopati".

Offret i knivdådet berättade i rätten att han och några vänner hade hamnat i gräl med en annan grupp män. Under bråket kallades han "mammaknullare". Kort därefter märkte han något "till vänster" och såg 31-åringen föra kniven mot hans bröst.

31-åringen uppges ha invandrat till Danmark från Afrika när han var barn.

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