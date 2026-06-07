Israel attackerar Beirut under vapenvilan

Enligt Israels premiärminister Benjamin Netanyahu var attackerna ett svar på att den "Iranstödda shiamilisen Hizbollah" ska ha angripit norra Israel.

Vapenvilan förlängdes på torsdagen efter förhandlingar med hjälp av amerikanska medlare. Hizbollah har dock inte anslutit sig till avtalet.

Trots vapenvilan har Israel fortsatt sin militära insats i södra Libanon. Enligt uppgifterna har IDF både genomfört drönarattacker och satt in marktrupper i området.

Attacken mot Beirut försvårar nu den bräckliga vapenvilan, som Hizbollah inte omfattas av, och samtidigt fortsätter striderna i södra Libanon.