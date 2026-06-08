Israel börjar bomba Iran igen – trots "vädjan" från Trump

De israeliska flyganfallen genomfördes tidigt på måndagen, bara timmar efter att USA:s president Donald Trump uppmanat Benjamin Netanyahu att inte slå tillbaka mot Teheran.

Attacken riktades mot centrala och västra Iran. Enligt iranska statliga medier hördes explosioner i bland annat Teheran, Isfahan, Karaj och Tabriz.

Det är den första direkta slagväxlingen mellan Israel och Iran sedan vapenvilan i april.

Bakgrunden är en snabb upptrappning som började med att Israel under söndagen trots vapenvilan bombade Beirut – något Iran tidigare gjort klart att man inte skulle acceptera. Två personer dödades och 20 skadades i attacken, enligt Libanons hälsodepartement.

Iran svarade senare med omkring tio ballistiska robotar mot norra Israel. Enligt den israeliska militären sköts robotarna ned eller slog ned i öppna områden.

Trump ska därefter ha ringt Netanyahu och uppmanat honom att inte omedelbart svara med ett nytt angrepp mot Iran. För Financial Times hävdade presidenten att det är han, inte Netanyahu, som styr kriget.

– Det är jag som fattar alla beslut. Han fattar inte besluten, påstod Trump.

Den amerikanske presidenten ska också ha hävdat att Netanyahus händer var bundna.

– Han kommer inte att ha något val, sade Trump.

Strax därefter gick Israel vidare med attackerna mot Iran.

Revolutionsgardet i Iran meddelar att man nu inleder "en hel vecka av kontinuerliga attacker".

"Vågor av missiler och drönare kommer att fortsätta att avfyras dygnet runt under de kommande sju dagarna tills fienden är avskräckt och upphör med sina brott", skriver man i ett uttalande enligt BBC News.

Den israeliska militären inleder samtidigt en "storskalig mobilisering av reserver", skriver Al-Jazeera.

Vita huset har inte svarat på frågor om huruvida USA kände till eller samordnade angreppen. Trump har tidigare hävdat att Israels attacker i Libanon inte varit samordnade med Washington, och det är inte första gången det rapporteras om påstådda arga telefonsamtal som mynnat ut i att Netanyahu gör det motsatta som Trump påstås ha beordrat honom att göra.

Irans parlamentstalman Mohammad Bagher Ghalibaf anklagar dock USA för att ha gett Israel klartecken till attacken i Beirut. Han säger att en röd linje passerats och att amerikanska och israeliska tillgångar därefter kan angripas.

Oroligheterna har åter fått oljepriset att stiga. Brentoljan ökade med 3,50 dollar till 96,59 dollar fatet på måndagen, samtidigt som börserna i Asien föll kraftigt.