Israel: "Hela Libanon måste brinna"

"Detta är inte ett utspel av en slumpmässig folkmordsbenägen galning. Det är ett offentligt inlägg av Israels regims minister för nationell säkerhet."

Så skriver Irans utrikesminister Seyed Abbas Araghchi på X. Han citerar i sin tur ett inlägg av Itamar Ben-Gvir, Israels säkerhetsminister.

I inlägget skriver Ben-Gvir bland annat:

"För varje tår från en israelisk mamma måste tusen libanesiska mödrar gråta. Hela Libanon måste brinna!"

Inlägget får Araghchi att anklaga Israel för att vara "ett hot mot hela mänskligheten".

"Den folkmordsbenägna dödskulten med högkvarter i Tel Aviv är ett hot mot hela mänskligheten. Den hotar alla människor. Dess enda intresse är permanent krig", skriver den iranska ministern.

This is not a rant by a random genocidal lunatic. It's a public post by the national security minister of the Israeli regime.



The genocidal death cult headquartered in Tel Aviv is a threat to all of humanity. It threatens all humans. Its only interest is permanent war. pic.twitter.com/7t5bcpafs0 — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 19, 2026

USA och Iran har kommit överens om att Israel ska upphöra med sina attacker mot Libanon som en del av fredsprocessen i Iran. Israel har dock meddelat att man kommer att fortsätta bomba som vanligt, något som nu betraktas som det enskilt största hotet mot freden.

Efter att samförståndsavtalet undertecknats av Irans och USA.s presidenter inledde Israel snabbt nya massiva terrorbombningar mot Libanon.

Minst 20 civila uppges ha dödats när israeliskt stridsflyg slog mot sovande civila i bostadsområden i södra Libanon före gryningen på fredagen. Libanesiska företrädare beskriver det hela som en ren massaker. Hämndattacken kom efter hårda markstrider där Hizbollah säger sig ha tillfogat Israel stora förluster.

Kort före flyganfallen hade Hizbollah stridit mot israeliska styrkor i området kring Kfar Tebnit och höjderna vid Ali al-Taher. Gruppen uppger att minst tre israeliska Merkavastridsvagnar förstördes med styrda robotar.

"Kfar Tebnit-Ali al-Taher-området kommer att förbli ogenomträngligt för fiendens framryckningar", skriver Hizbollah i ett uttalande.

Enligt israeliska källor dödades minst fem soldater och 17 skadades i striderna. Den israeliska militären har officiellt bekräftat fyra döda, däribland en bataljonschef.

Senare under fredagen fortsatte de israeliska angreppen mot en rad olika mål i Libanon.

Enligt uppgifter i flera medier ställde Iran in planerade förhandlingar med USA i Schweiz under fredagen till följd av Israels agerande.