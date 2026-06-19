© שי קנדלר/Telegram
 

Israel: "Hela Libanon måste brinna"

Publicerad 19 juni 2026 kl 15.43

Utrikes. Israel inledde nya massiva terrorbombningar mot civila i Libanon som hämnd för att israeliska soldater dödats i strider med Hizbollah. Nu meddelar Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir att "hela Libanon måste brinna".

Dela artikeln

"Detta är inte ett utspel av en slumpmässig folkmordsbenägen galning. Det är ett offentligt inlägg av Israels regims minister för nationell säkerhet."

Så skriver Irans utrikesminister Seyed Abbas Araghchi på X. Han citerar i sin tur ett inlägg av Itamar Ben-Gvir, Israels säkerhetsminister.

I inlägget skriver Ben-Gvir bland annat:

"För varje tår från en israelisk mamma måste tusen libanesiska mödrar gråta. Hela Libanon måste brinna!"

Inlägget får Araghchi att anklaga Israel för att vara "ett hot mot hela mänskligheten".

"Den folkmordsbenägna dödskulten med högkvarter i Tel Aviv är ett hot mot hela mänskligheten. Den hotar alla människor. Dess enda intresse är permanent krig", skriver den iranska ministern.

USA och Iran har kommit överens om att Israel ska upphöra med sina attacker mot Libanon som en del av fredsprocessen i Iran. Israel har dock meddelat att man kommer att fortsätta bomba som vanligt, något som nu betraktas som det enskilt största hotet mot freden.

Efter att samförståndsavtalet undertecknats av Irans och USA.s presidenter inledde Israel snabbt nya massiva terrorbombningar mot Libanon.

Minst 20 civila uppges ha dödats när israeliskt stridsflyg slog mot sovande civila i bostadsområden i södra Libanon före gryningen på fredagen. Libanesiska företrädare beskriver det hela som en ren massaker. Hämndattacken kom efter hårda markstrider där Hizbollah säger sig ha tillfogat Israel stora förluster.

Kort före flyganfallen hade Hizbollah stridit mot israeliska styrkor i området kring Kfar Tebnit och höjderna vid Ali al-Taher. Gruppen uppger att minst tre israeliska Merkavastridsvagnar förstördes med styrda robotar.

"Kfar Tebnit-Ali al-Taher-området kommer att förbli ogenomträngligt för fiendens framryckningar", skriver Hizbollah i ett uttalande.

Enligt israeliska källor dödades minst fem soldater och 17 skadades i striderna. Den israeliska militären har officiellt bekräftat fyra döda, däribland en bataljonschef.

Senare under fredagen fortsatte de israeliska angreppen mot en rad olika mål i Libanon.

Enligt uppgifter i flera medier ställde Iran in planerade förhandlingar med USA i Schweiz under fredagen till följd av Israels agerande.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 1022066253

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 1022066254

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Han våldtog Anna, 21 – nu är han S-politiker

Omskrivne socialdemokraten är styrelseledamot i partiföreningen. Fick två års fängelse – Anna kräver kastrering.0 

Ekonominyheter

Allt fler centralbanker flyttar hem sitt guld

Köper på sig mer – och hämtar hem det de har.. USA:s agerande mot Ryssland har skapat utbredd misstro.0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.