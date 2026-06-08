Israelisk kritik när Zelenskyj hedrar nazikollaboratör

Melnyk och hans hustru Sofia Fedak-Melnyk har återbegravts vid Ukrainas nationella militärkyrkogård nära Kiev. Deras kvarlevor hade förts till Ukraina från Luxemburg.

Vid ceremonin beskrev Zelenskyj paret som "ikoniska ukrainare från 1900-talet som är djupt respekterade".

Andrij Melnyk ledde en av falangerna inom Organisationen för ukrainska nationalister, OUN, under den tid då rörelsen samarbetade med Nazityskland. Organisationen motsatte sig sovjetiskt styre och var antisemitisk. En del av dess medlemmar deltog i förföljelsen av judar under andra världskriget.

Melnyk sökte först samarbete med Nazityskland, men greps senare av nazisterna när relationerna till ukrainska nationalistgrupper försämrades.

Zelenskyj, som själv är jude, hyllade återbegravningen i ett inlägg på X.

"Ära åt varje ukrainsk hjälte! Ära åt alla våra ukrainska krigare! Ära åt vårt folk!", skrev han.

As we were bringing Colonel Andriy Melnyk and his wife Sofia back to Ukraine – through Zakarpattia and then across half the country to our free capital, Kyiv – this path was not marked by the discord that had so often knocked us, and Ukraine, off our feet in the past. There were… pic.twitter.com/qXpsTeZkfR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 25, 2026

Presidenten skrev också att han var "tacksam mot alla som har arbetat för att göra sådana återföranden av stora ukrainska gestalter möjliga och för att ge det ukrainska folket sitt eget panteon av hjältar".

Israels Förintelsemyndighet Yad Vashem kritiserar ceremonin och skriver på X att man är "djupt oroat över sådana nationella minneshögtider, som sker på bekostnad av den historiska sanningen och minnet av Förintelsens offer".

"Att hedra ledaren för en rörelse som stödde och samarbetade med Nazityskland under förföljelsen och mordet på miljontals judar undergräver den moraliska integritet som är nödvändig för minnet av Förintelsen", skriver Yad Vashem.

Även Israels utrikesdepartement reagerar.

På X skriver departementet att det inte finns någon "plats för att ignorera den historiska sanningen och minnet av offren som mördades av nazisterna och deras kollaboratörer".

Ukraina har tidigare bland annat gjort nazikollaboratören Stepan Banderas födelsedag till helgdag.