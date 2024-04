Israelisk vrede över Gazabor på stranden

Bilderna kommer från Deir al-Balah, ett område där den israeliska krigsmaktens markstyrkor inte har opererat under kriget.

Området ligger cirka en mil söder om en öst-västlig korridor som är den enda del av Gaza som fortfarande är aktivt ockuperad av israeliska trupper.

På nätet har vissa använt bilderna för att ifrågasätta uppgifterna om svält och folkmord i Gaza.

These are the beaches in central Gaza today; this is what usually “starving” people who are afraid of “genocide” do. Also, this is why Hamas, thanks to Biden, is rejecting all deals. FJB pic.twitter.com/bRSbdkqIAW

