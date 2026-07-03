© Facebook
Roberto Vannacci.

Italiensk general utmanar Meloni från höger – kräver återvandring

Publicerad 3 juli 2026 kl 13.03

Utrikes. Italiens premiärminister Giorgia Meloni är alldeles för mesig. Det anser den pensionerade generalen Roberto Vannacci – som nu utmanar Meloni med löften om en seriös höger som på allvar försvarar Italiens självständighet och sätter igång återvandringen.

Dela artikeln

Roberto Vannacci, som tidigare tillhörde Matteo Salvinis parti Lega, har brutit sig loss och startat partiet Futuro Nazionale.

Han pekas nu av Euractiv ut som ett växande problem för Meloni inför valet 2027.

Den tidigare generalen har tjänstgjort i Irak och Afghanistan och varit försvarsattaché vid Italiens ambassad i Moskva. Han sitter i EU-parlamentet och har på EU-nivå gått över till gruppen European Sovereign Nations, ESN, där bland andra tyska AFD ingår.

Vannacci säger till Euractiv att hans rörelse står för en hårdare linje än den etablerade högern.

– Vi är de enda som fortfarande försvarar den nationella suveräniteten utan att tveka, säger han.

Han riktar också kritik mot Nationell samling i Frankrike och partiledaren Jordan Bardella, som han buntar ihop med Meloni som en del av en urvattnad höger.

– Normaliseringsprocessen som Nationell samling i Frankrike driver kommer inte att fungera, säger Vannacci.

– Jag hoppas fortfarande att de vinner nästa franska val, men jag tvivlar. Högerkrafter måste förbli trogna sin identitet, inte späda ut sig själva.

Har redan fem procent
En av Vannaccis profilfrågor är återvandring. Han konstaterar att det inte bara handlar om att skicka tillbaka utlänningar.

– Återvandring handlar inte bara om återvändanden, säger han till Euractiv.

– Det handlar om de inhemska folkens rätt att försvara sin civilisation och sin kultur mot grupper som kommer utifrån.

Vannacci fortsätter:

– Vi vill att det ska bo italienare i Italien, precis som vi vill att varje land ska förbli ett hem för sitt inhemska folk.

Futuro Nazionale uppges i opinionsmätningar ligga över 5 procent och före Salvinis Lega.

– Meloni kommer att behöva italienare som vill ha verklig förändring, säger Vannacci.

– I dag representerar vi detta.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 156979970

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 156979971

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Misshandlade svensk grovt – gripen efter efterlysning

Svensken i Köpenhamn "mycket kritiskt" skadad. Ögonvittne: Han attackerades av stort afrikanskt gäng.0 

Ekonominyheter

Nytt kontantkrav pekas ut som bluff

Nu ska matbutiker "tvingas" ta emot kontanter.. Men det finns inga straff för den som vägrar.0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.