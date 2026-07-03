Italiensk general utmanar Meloni från höger – kräver återvandring

Roberto Vannacci, som tidigare tillhörde Matteo Salvinis parti Lega, har brutit sig loss och startat partiet Futuro Nazionale.

Han pekas nu av Euractiv ut som ett växande problem för Meloni inför valet 2027.

Den tidigare generalen har tjänstgjort i Irak och Afghanistan och varit försvarsattaché vid Italiens ambassad i Moskva. Han sitter i EU-parlamentet och har på EU-nivå gått över till gruppen European Sovereign Nations, ESN, där bland andra tyska AFD ingår.

Vannacci säger till Euractiv att hans rörelse står för en hårdare linje än den etablerade högern.

– Vi är de enda som fortfarande försvarar den nationella suveräniteten utan att tveka, säger han.

Han riktar också kritik mot Nationell samling i Frankrike och partiledaren Jordan Bardella, som han buntar ihop med Meloni som en del av en urvattnad höger.

– Normaliseringsprocessen som Nationell samling i Frankrike driver kommer inte att fungera, säger Vannacci.

– Jag hoppas fortfarande att de vinner nästa franska val, men jag tvivlar. Högerkrafter måste förbli trogna sin identitet, inte späda ut sig själva.

Har redan fem procent

En av Vannaccis profilfrågor är återvandring. Han konstaterar att det inte bara handlar om att skicka tillbaka utlänningar.

– Återvandring handlar inte bara om återvändanden, säger han till Euractiv.

– Det handlar om de inhemska folkens rätt att försvara sin civilisation och sin kultur mot grupper som kommer utifrån.

Vannacci fortsätter:

– Vi vill att det ska bo italienare i Italien, precis som vi vill att varje land ska förbli ett hem för sitt inhemska folk.

Futuro Nazionale uppges i opinionsmätningar ligga över 5 procent och före Salvinis Lega.

– Meloni kommer att behöva italienare som vill ha verklig förändring, säger Vannacci.

– I dag representerar vi detta.