Ja till att tvinga åklagare yrka utvisning – med stöd av S

När regeringen presenterade prepositionen i våras beskrev man det som ett rejält lyft på utvisningsområdet.

– Nu får Sverige Nordens tuffaste regelverk för brottsutvisningar, sade migrationsminister Johan Forssell (M).

Förslaget gick i dag igenom med bred majoritet i riksdagen. Tidöapartierna fick stöd av Socialdemokraterna, som röstade ja. Vänsterpartiet röstade nej, medan Miljöpartiet och Centerpartiet avstod från att rösta.

Lagändringen innebär att utvisning som huvudregel ska kunna bli aktuell vid brott som kan ge strängare straff än böter. Domstolarna ska också i fler fall låta skälen för utvisning väga tyngre än skälen emot.

Åklagare ska dessutom i vissa brottmål bli skyldiga att begära utvisning. Frågan ska därmed inte längre kunna falla bort i rättsprocessen, exempelvis genom vänsteraktivistiska åklagare.

Enligt riksdagens beslut tas även ett tidigare skydd bort för utlänningar som kom till Sverige före 15 års ålder.

Domstolarna ska inte heller längre väga in praktiska hinder mot att verkställa utvisningen när själva utvisningsfrågan prövas.

Återreseförbuden skärps också och ska kunna gälla längre än i dag. I vissa fall ska de kunna gälla utan tidsgräns.

De nya reglerna börjar gälla den 1 september 2026 – alltså mindre än två veckor före nästa riksdagsval.