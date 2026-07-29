Trafikskolebranschens ilska när kurskrav för privat övningskörning avskaffas

Kravet på introduktionsutbildning infördes 2004 för att "förbättra den privata övningskörningen". Men i verkligheten har kravet helt saknat effekt på elevers förmåga att klara uppkörningen, enligt Trafikverkets siffror.

Utbildningen har däremot kostat pengar, tagit tid och gjort det krångligare för en elev att övningsköra med flera olika handledare.

– Att introduktionsutbildningen slopas kommer göra det lättare och billigare att ta körkort. En onödig kostnad tas bort och möjligheterna för mängdträning ökar, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i ett pressmeddelande.

Argumenten mot kravet var i huvudsak de samma 2004. Länsstyrelsen i Stockholm, länsstyrelsernas körkortsgrupp och två länsrätter avstyrkte ett införande och ifrågasatte om en kort kurs verkligen kunde ge någon kvalitetsförbättring. De varnade istället för onödig administration, ökade kostnader och minskad mängdträning.

Körskolornas lobbyorganisation STR stödde däremot införandet. Organisationens främsta invändning gällde inte tvånget utan möjligheten för staten att sätta ett högsta pris på utbildningen. STR ifrågasatte om en sådan prisreglering var förenlig med "EU:s konkurrensregler" och ville istället få sätta ett obegränsat pris på den obligatoriska kursen.

När kravet nu avskaffas efter 22 år väcker det protester, missnöje och frustration inom trafikskolenäringen.

– Att man ska lära sig nåt av en random farsa som tror han är kung på att köra bil – det blir svårt, säger en frustrerad Magdalena Seger, chef på trafikskolan Körebro, till NA.

Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, STR, som organiserar trafikskolebranschen, uttrycker liknande tongångar.

När regeringen i december 2025 meddelade att den tänkte slopa kravet utan att ersätta det med en ny obligatorisk utbildning skickade STR in ett nio sidor långt dokument som förbundet självt betecknade som ett ”spontant yttrande”.

Där varnade organisationen för försämrad trafiksäkerhet, fler omprov, längre utbildningstider och potentiella "mångmiljonkostnader för staten". Den besparing som elever och handledare gör genom att slippa utbildningen beskrevs samtidigt som ”högst begränsad”.

Organisationen försökte styrka sin sak med egen olycksstatistik, kundundersökningar från STR-anslutna trafikskolor och en handledarundersökning från 2012. Bland annat framhölls ett kundnöjdhetsindex på drygt 81 för introduktionsutbildningen.

Men regeringen lät sig inte övertygas. I propositionen konstaterades att det inte hade visats att den obligatoriska utbildningen gav den önskade effekten på kvaliteten i den privata övningskörningen.

Regeringen avvisade därför såväl kravet på den gamla introduktionsutbildningen som Transportstyrelsens förslag om en ny handledarutbildning och obligatoriska vägledningstillfällen.

Trafikskolebranschens ambitioner gick dock längre än att rädda introduktionskursen.

I sitt ordinarie remissvar föreslog STR att elever inte skulle få genomföra förarprovet förrän alla moment i utbildningen hade genomförts hots en privat utbildare.

”Detta torde vara ett mycket effektivt sätt att snabbt förbättra provresultaten då det eliminerar de prov som görs av kandidater som idag själva idag försöker värdera sina kunskaper och chansartat anmäler sig till prov”, skrev organisationen.

I praktiken hade en sådan ordning kunnat ge professionella utbildare en central roll som grindvakter före uppkörningen. En elev som övningskört privat skulle då först behöva visa för en körskola att de föreskrivna momenten var avklarade, i stället för att själv boka prov när eleven ansåg sig vara redo.

Trafikskolan skulle sedan kunna debitera eleven för vidare utbildning tills körskolan bedömer att alla moment är avklarade med godtagbart resultat.

Inte heller det förslaget fick dock gehör.

Eleven måste fortfarande ha körkortstillstånd, genomföra den obligatoriska riskutbildningen och klara kunskapsprovet och körprovet. Den som ska vara privat handledare måste även i fortsättningen ansöka om och bli godkänd som handledare av Transportstyrelsen.

Men från och med den 1 augusti 2026 kan eleven och handledaren hoppa över den kurs som trafikskolorna tidigare fick betalt för.