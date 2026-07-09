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"Jag identifierar mig som trådbuss" – HBTQ-raseri mot kommunala kampanjen

Publicerad 9 juli 2026 kl 10.58

Utrikes. Prags kollektivtrafikbolag DPP firar 90 år med trådbussar med en kampanj som väcker vrede bland HBTQ-organisationer. Budskapet på de specialmålade fordonen lyder: "Jag identifierar mig som trådbuss!"

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Två bussar och en spårvagn har fått den lila-vita reklamen. Enligt DPP ska kampanjen uppmärksamma övergången från dieselbussar till moderna, lokalt utsläppsfria trådbussar.

Prague Pride kritiserar sloganen och anser att den sprider uppfattningen att människor identifierar sig som föremål.

"Men attackerna riktas inte bara mot transpersoner och icke-binära. Det är ett bredare försök att misskreditera hela den yngre generationen, som bryr sig om sin identitet och vägrar pressas in i de färdiga fack som deras föräldrar eller samhället har ställt upp åt dem", uppger Prague Pride enligt Idnes.cz.

DPP:s talesman Daniel Šabík avfärdar kritiken. Enligt honom handlar kampanjen om att ge fordon mänskliga drag.

– En del av bilden "buss i trådbussdesign" och den tillhörande sloganen är personifiering eller antropomorfisering av transportmedel, som får mänskliga egenskaper i en viss form av reklamöverdrift, uppger han enligt Qult magazine.

Han beskriver också kampanjen som en positiv markering av övergången från dieselbussar till moderna trådbussar utan lokala utsläpp.

– Detta är inte på något sätt en kommentar om någon grupp människors personliga identitet, uppger Šabík.

Även politiker i Prag har reagerat. Zdeněk Hřib, ordförande för Piratpartiet och tidigare ansvarig för transportfrågor i staden, kallar kampanjen olämplig.

– Jag anser att denna reklamslogan är olämplig och kommer att uppmärksamma DPP:s marknadsavdelning på detta, uppger Hřib.

Den nuvarande vice borgmästaren med ansvar för transport, partikamraten Jaromír Beránek, uppges hålla med Hřib. Kommunen väntas ta upp frågan direkt med DPP:s marknadsavdelning.

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