Tidöbluffen
© FT BILD/ARKIV, Regeringskansliet
 

Tidöregeringen gör det ännu enklare att invandra

Publicerad 9 juli 2026 kl 07.07

Inrikes. Regeringen föreslår nu en rad lagändringar för att göra det ännu lättare för så kallade arbetskraftsinvandrare från tredje världen att flytta till Sverige.

Dela artikeln

Förslagen syftar till att "stärka Sveriges konkurrens- och attraktionskraft", enligt regeringen, som är under hård press från det så kallade näringslivet och Wallenbergsfären att öka invandringen ytterligare.

– Jag vill att Sverige ska bli bäst i EU när det kommer till talangattraktion och att attrahera internationell spetskompetens. Därför arbetar vi på flera håll för att minska regelkrångel och byråkrati. De nya lagförslagen kommer att göra processerna smidigare och mer förutsägbara för företag och individer, säger migrationsminister Johan Forssell (M).

I lagrådsremissen föreslås bland annat att ett arbetstillstånd inte längre ska knytas till en viss arbetsgivare och ett visst slag av arbete. Den som har ett arbetstillstånd ska inte heller längre behöva ansöka om ett nytt arbetstillstånd vid byte av arbetsgivare.

Invandrare som har ett arbetstillstånd ska vidare anmäla till Migrationsverket när en anställning upphör och när en ny anställning påbörjas. Vid arbetslöshet ska den som haft ett arbetstillstånd i mer än två år få en längre så kallad omställningsperiod om upp till sex månader.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2027.

Tidöbluffen

Visa alla

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 334895211

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 334895212

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Zedigs misstänkte mördare är dömd serievåldtäktsman

Har även dömts för mordförsök – stack kniv i hjärtat. Trots det kunde han strosa fritt på Köpenhamns gator.0 

Ekonominyheter

Nytt kontantkrav pekas ut som bluff

Nu ska matbutiker "tvingas" ta emot kontanter.. Men det finns inga straff för den som vägrar.0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.