Tidöregeringen gör det ännu enklare att invandra

Förslagen syftar till att "stärka Sveriges konkurrens- och attraktionskraft", enligt regeringen, som är under hård press från det så kallade näringslivet och Wallenbergsfären att öka invandringen ytterligare.

– Jag vill att Sverige ska bli bäst i EU när det kommer till talangattraktion och att attrahera internationell spetskompetens. Därför arbetar vi på flera håll för att minska regelkrångel och byråkrati. De nya lagförslagen kommer att göra processerna smidigare och mer förutsägbara för företag och individer, säger migrationsminister Johan Forssell (M).

I lagrådsremissen föreslås bland annat att ett arbetstillstånd inte längre ska knytas till en viss arbetsgivare och ett visst slag av arbete. Den som har ett arbetstillstånd ska inte heller längre behöva ansöka om ett nytt arbetstillstånd vid byte av arbetsgivare.

Invandrare som har ett arbetstillstånd ska vidare anmäla till Migrationsverket när en anställning upphör och när en ny anställning påbörjas. Vid arbetslöshet ska den som haft ett arbetstillstånd i mer än två år få en längre så kallad omställningsperiod om upp till sex månader.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2027.